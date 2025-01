Pedro Troglio revela que tuvo tres posibilidades de dirigir a la Selección de Honduras y el por qué no se concretó

“Hay una situación familiar, ya había deseo de volver porque seis años es mucho tiempo, tenía la necesidad de volver, tampoco quería llegar a cualquier lado, sin proyecto y bueno a Instituto en este tiempo siempre lo miraba en los primeros lugares, peleando, cuando llegué acá la verdad que encontré la comodidad que quería, me parecía que era un buen arranque para mí que me había tocado volver hace un par de años en San Lorenzo, donde me tocó no poder realizar lo que quería a nivel resultados y bueno, hoy tengo la posibilidad de poder ensamblar otra vez en este equipo”.

20 años como DT

“El 9 de enero cumplo 20 años como entrenador y siempre con equipos. Gracias a Dios nunca estuve sin equipo, siempre dirigí, me ha ido generalmente muy bien, si tengo que buscar el único fracaso, aunque no me gusta esa palabra, el único lugar donde no me fue bien, pero tampoco hemos dejando una mal imagen en el trabajo interno, es en San Lorenzo. Los tiempos han cambiado mucho de aquel 2005 al 2025, creo que esa ha sido la clave de poder tener equipos durante 20 años, la pasión, las ganas de modernizarte. Si me preguntas, me ha gustado más jugar al fútbol, pero creo que he sido mejor entrenador que jugador”.

Dirigir a la Selección de Honduras

“Tuve tres posibilidades, pero se daban a instancias decisivas de la finalización de los torneos y con el presidente hablábamos que para él era muy difícil para él dejarme ir porque después si no sales campeón ves los problemas que tienen los dirigentes y siempre tuve como prioridad cumplir contrato con alguien que me trató muy bien, que fue el presidente de Olimpia, me dio todo, me ha tratado como un amigo más, nunca descarté la posibilidad de algún día llegar, pero no se dieron los tiempo y por eso me quedé en el club, que estaba cómodo”.

Primeros rivales con el Instituto

“Bueno, tengo los dos equipos donde he jugado, es un lindo inicio y en una semana, pero bueno, yo creo que tenemos que hacernos muy fuertes de local y después ir a jugar afuera y tratar de conseguir puntos afuera que son los que nos van a tratar de meter entre los primeros ocho. Es claro que el primer partido con Vélez es vital, con River sabemos que se está reforzando de manera increíble, pero en el fútbol todo es posible. Todos tenemos ese sueño de ir a esas grandes canchas y hacer un gran partido”.