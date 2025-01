“Hay algunos lugares donde se puede fortalecer, no le voy a decir en que lugar porque sería una falta de respeto incluso para el plantel que está, pero seguramente pueden venir no muchos jugadores porque hay una base muy linda y nosotros no queremos tener cantidad sino calidad. La idea es traer poco dentro de las posibilidades del club”, dijo en su presentación oficial con Olimpia.

Gabriel Araújo, lateral izquierdo brasileño, ya llegó a Honduras y se unirá a la pretemporada del Olimpia. Aún tiene contrato vigente.