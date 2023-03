Es el jugador más caro del Atlas, no quiso jugar ante Olimpia y en México le llueven críticas: esto explicó el entrenador

El delantero colombiano de 25 años, Julián Andrés Quiñones, se negó a jugar con el Atlas en la goleada que recibió su equipo ante Olimpia (4-1) en la ida de octavos por la Liga de Campeones de Concacaf.

El atacante que vale 6 millones de dólares, más que la plantilla del equipo hondureño ($4,7 millones), sorprendió al no ver minutos en el encuentro en San Pedro Sula donde los mexicanos lo extrañaron en el ataque, pues su ofensiva fue nula en el Estadio Olímpico.

”No está lesionado. Él manifestó que no estaba al 100% para jugar. Me pidió comprensión para no participar y esa es la razón”, explicó el entrenador Benjamín Mora en conferencia de prensa.