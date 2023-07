Presidente de Liga Nacional lo revela: fecha de inicio del Apertura 2023, horarios de partidos y, ¿jugará Platense?

“Hoy por hoy según asamblea solo vamos a jugar con 10 equipos. Hay cosas pendientes con Platense, hay una resolución internacional, pero falta una interna y debemos esperar el resultado. Como liga vamos a respetar esa resolución, si nos toca tocar una decisión a mediados del campeonato la cumpliremos”, manifestó el presidente en entrevista con Cinco Deportivo.

Añadió: “Hay unas peticiones de Platense que fueron favorables y otras no, es de ver la resolución completa, se está esperando. Pero en términos generales ordena que Platense era parte del conflicto, porque primero se tuvo que no era parte del problema, pero si lo era. Otra cosa es si el derecho de fondo le asiste. La resolución no condenó a ningún órgano a pagar los gastos, sino compartir los mismos. Además ordena una nueva resolución que diga que Platense es parte de conflicto. No puedo dar más detalles porque no los manejo”.

Herrera también afirmó que el torneo Apertura 2023 iniciará en la última semana de julio. Es decir, entre el 29 y 30 arrancaría un nuevo campeonato liguero. No obstante, detalló que el mes de agosto no se jugarán partidos entre semana por la Copa Centroamericana.