Jorge Herrera, el abogado y catedrático que tomará la presidencia de la Liga Nacional tras salida de Wilfredo Guzmán

“He tenido una andanza muy importante en deportes y me he formado con algunos criterios internacionales en relación que he tenido con algunos equipos y también apoyo en la participación de algunos órganos de gobiernos y de la Liga Nacional”, reveló el oriundo de Apacilagua, Choluteca.

Conociendo más sobre el próximo jerarca de nuestra liga profesional nos contó que, “soy abogado por profesión con maestría en derecho mercantil, tengo un doctorado en derecho del trabajo, seguridad social y derechos humanos, poseo un segundo doctorado en derecho tributario y mercantil, actualmente sigo preparándome y soy catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en la facultad de Ciencias Jurídicas; me desempeñado por unos 25 años en esa casa de estudio”.

Y agregó: “ Y sin duda alguna soy un apasionado del fútbol. Lo practico, pero mal por los años que tengo; para que me dejen jugar llevo el balón, ja, ja, ja”, soltó este personaje de 52 años.

Herrera trae ideas frescas a este órgano y piensa trabajar en ellos. “La Liga Nacional requiere de algunos cambios para transformar el fútbol de acuerdo a las ideas internacionales, nos estamos quedando rezagados de las exigencias internacionales. Es necesario ponernos a tono para ser más competitivos de lo que somos actualmente”, explicó el vocal 10 del Olimpia.