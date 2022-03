$!Presidente del Platense: “Nosotros nos morimos con Ramón Maradiaga, el profe sigue firme”

Los malos resultados bajo la tutela del técnico Ramón Maradiaga tienen al Platense al borde del abismo. El equipo de Puerto Cortés podría consumar en las próximas jornadas su tercer descenso a segunda división de toda su historia.

La diferencia de puntos con el Real Sociedad es de 11 unidades a falta de 33 por jugar. Independientemente de todo eso, el entrenador oriundo de Amapala, Valle, sigue firme en su puesto de acuerdo con lo manifestado por Wilson Williams, presidente deportivo de club.

“Es duro porque el Platense tenía tiempos de no estar al día y bien administrativamente y más con un buen técnico, pero las cosas no se nos han dado. Nosotros nos morimos con Primi Maradiaga, no podemos hacer nada ya. Íbamos a tener una reunión, pero con el accidente que tuvo la suspendimos, pero el profe sigue firme”, afirmó el directivo.

“La reunión era para hablar con él y que sepa que tiene nuestro apoyo, despedir a Ramón Maradiaga no nos ha pasado por la cabeza. Él está comprometido con el equipo y traer otro técnico sería lo mismo que le pasó a la selección, solo a lavarse las manos vendría”, dijo.