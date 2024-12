Presidente del Olancho confirma la cantidad de refuerzos y adelanta bajas para el Clausura, ¿sigue “Primitivo” Maradiaga?

Sus palabras tras la derrota ante Olimpia

Me voy tranquilo, Potros llegó hasta donde podía llegar, nos ganaron bien, felicito al Olimpia. Es una lástima que me tuvieron media hora ahí, no me dejaban entrar, yo ya iba a sacar mi equipo porque no me dejaban entrar, es una vergüenza. Sin embargo, yo quiero felicitar, felicito al Olimpia porque nos ganó bien, felicito al Olimpia porque es una buena institución, yo creo que está para ser campeón de Honduras.

¿Qué significa para usted como presidente reciba el apoyo de sus aficionados a pesar de la eliminación?

Me alegra que en vez de haber un irrespeto hacia mí, nos felicitan hasta donde hemos llegado con un equipo diezmado. Voy conforme, tranquilo, nos ganaron bien, no hubo problema, la expulsión de “Camellito” Delgado fue correcta, el equipo llegó hasta tenía que haber llegado.