Rafa Villeda habla de los fichajes en Olimpia, el caso de Chirinos, confirma renovaciones y Pedro Troglio seguirá un año más

¿Qué le han parecido las nuevas camisas del Olimpia?

Estamos muy contentos, siempre antes de empezar cada campeonato es importante para nosotros lo que representa la presentación del nuevo uniforme, pero en esta ocasión es aún más especial por el homenaje que se está haciendo a nuestro Presidente eterno, el Licenciado José Rafael Ferrari. Como pudieron ver cada una de las camisas de juego cuentan con un detalle especial que es la firma memorable de nuestro presidente, el señor Ferrari, y eso pues es algo que también nos hace sentir muy contentos, estamos muy emocionados y bueno, esperamos que sean del agrado de los olimpistas.

Vaya tarea la que ha tenido de continuar con el legado de Rafael Ferrari.

Bueno, sí, definitivamente que no es nada fácil. Es un legado enorme el que ha dejado el señor Ferrari estamos, por suerte hemos salido bien en esta primera etapa, en estos cuatro años que llevamos como parte de la presidencia del equipo, pues hemos tenido muy buenos resultados tanto nacionales como internacionales y esperamos pues poder continuar por esta senda para la alegría de toda esa enorme afición olimpista, que siempre está pendiente.

Se viene ahora la Copa Centroamericana de Concacaf. ¿Siempre con la obligación de ganarla?

Cada torneo que a Olimpia le toca enfrentarla es un compromiso de tratar de salir a ganarlo y en esta oportunidad, pues, obviamente no será la excepción, la meta será tratar de iniciar a medida paralelo al torneo de la Liga Nacional, pero en el mes de agosto será tratar de obtener los mejores resultados posibles para que en la fase de grupos poder avanzar a cuartos de final torneo del torneo y así poder ir escalando hasta llegar a una gran final para poder conquistar esa copa y al mismo tiempo, pues estaremos obviamente tratando de tener buenos resultados en el torneo nacional, que también es importante, pero pues en estos momentos obviamente la prioridad será el torneo internacional.

En cuanto a las renovaciones. ¿Habrá alguna salida o el plan es renovarlos a todos?

Bueno, Boniek García obviamente ya sabemos de que no va a continuar con el equipo, pero la mayoría de los que están y que se les ha vencido contratos, sí la idea es tratar de renovarlos. Ya se han logrado varias de esas renovaciones y otras pues estamos en conversaciones para tratar que se renueve. La verdad es que esperamos pues tratar de poder mantener el mismo plantel que ha tenido mucho éxito a lo largo de esta temporada que pasó de la 2022-2023.

¿Hay posibilidades de que vuelva Michaell Chirinos? ¿Cómo está este caso?

Conversamos con él y obviamente él está pendiente de ver si le sale alguna oportunidad en el extranjero. Si no es así, pues obviamente tiene las puertas abiertas en Olimpia y conversaremos con él pues para tratar de llegar a un acuerdo y que pueda continuar con nosotros-

Ahora, ¿habrá fichajes en Olimpia o no?

Estamos en eso pues, o sea, pero lo más probable es que no, tal vez regresen algunos jugadores que habían sido cedidos, situaciones de ese tipo puede ser que se den, pero contratación de nuevo jugadores es muy difícil que se pueda dar, además que el cuerpo técnico pues siente que con el plantel que tenemos podemos seguir obteniendo buenos resultados.

En el caso de los extranjeros, Maciel y Araújo, ¿ya renovaron?

Ellos dos ya renovaron su contrato por un año más.

¿Y el caso de Pedro Troglio por cuánto tiempo firmará?

También por un año. Al venir él de sus vacaciones en Argentina firmará.

Me imagino que están muy contentos con Pedro Troglio y lo quisieran tener por más tiempo.

El fútbol es muy cambiante, pero obviamente que sí, nosotros estamos sumamente contentos con los resultados que se han obtenido, pues desde el 2019, hace cuatro años, y hemos obtenido la verdad grandes resultados, son seis campeonatos nacionales y un torneo internacional de la Concacaf League. Es una muestra más que evidente de que los resultados han sido bastantes positivos.

¿Estuvo cerca de irse Pedro Troglio del Olimpia? ¿Se lo comunicó a usted? Y más tras aquella dura derrota ante Atlas.

No, no. Él siempre dijo que pensaba cumplir su contrato. Él no se iba a ir en ese momento y bueno la verdad que son situaciones que se dieron, desgraciadamente no se obtuvo el resultado que todos queríamos ante el Atlas, pero yo creo que el equipo hizo un gran primer partido, desgraciadamente en la vuelta no salieron las cosas, pero yo creo que después se ganó el título nacional y que debemos de estar, pues, conscientes de lo que representa jugar contra equipo más difíciles o con una mayor infraestructura, pero siempre vamos a seguir dando la lucha, verdad?, creo que eso es lo importante y lo que representa Olimpia independientemente de que si es México, si es de Estados Unidos, contra quien sea siempre tratará el equipo de salir adelante en cualquiera de los torneos que toque enfrentar.

¿Usted cree que este plantilla pueda soñar con ganar la ahora Copa de Campeones de Concacaf?

Yo sí creo, reitero, creo que el equipo ha competido de tú a tú, o sea, si bien es cierto perdimos ese partido 4-0, pero ganamos 4-1 nosotros aquí, o sea la diferencia fue menos uno en goles, en puntos logramos los mismos tres puntos los dos equipos.