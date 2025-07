Rafa Villeda aclara el tema de la deuda en Olimpia y renovación de Carlos Pineda; sobre Quioto: "Será una decisión de él"

No, es permiso. Según los medios, él ya tiene algo arreglado con un equipo en Arabia Saudita, pero si no es así, las puertas de Olimpia están abiertas. Lo hemos conversado anteriormente. Vamos a hablar con él para ver si no se ha concretado nada y ver la posibilidad de que se incorpore.

Sobre Carlos Pineda, ¿cómo está su situación contractual?

Estoy en conversaciones con él. Me comentó el viernes que estaba pendiente de una posibilidad en el extranjero. Su contrato venció en mayo. No hablamos con él durante su participación con la Selección en la Copa Oro para no desconcentrarlo. Si no se le da esa oportunidad afuera, esperamos llegar a un acuerdo para que continúe con el club.

Después de la Copa Oro se habla de salidas: Jorge Álvarez, Edrick Menjívar y Julián Martínez. ¿Está dispuesto Olimpia a dejarlos ir si hay una oferta concreta?

Me sorprende que incluso la afición se moleste creyendo que no queremos darles oportunidades. Son muchos rumores que surgen, pero oficialmente no hemos recibido propuestas u ofertas que yo diga 'esta es una buena oportunidad' y que el jugador esté dispuesta a aceptarla. Queremos que tengan una buena oportunidad en el extranjero, se merecen tener la oportunidad de salir adelante, pero desgraciadamente no le puedo decir que estamos negociando o en conversaciones. Si llega una oferta seria, la escucharemos y les facilitaremos la salida el extranjero a los jugadores.

En redes se decía que Olimpia tenía deudas, que no se ha pagado. ¿Puede aclararlo para no estar con eso?

No hay nada. Tuvimos un atraso en el pago del premio del campeonato ganado el mes pasado, en otras oportunidades se ha pagado inmediatamente, pero ya está pagado. No hay problemas con eso.

La afición está incómoda con la delantera. ¿Por qué no contratan a más delanteros?

No es fácil encontrar delanteros con garantía de rendimiento. El profesor está contento con los que hay. Queremos que jugadores como Dereck Moncada tengan más oportunidad. Traer a otro podría quitarles espacio. No está contemplado contratar más delanteros en este mercado. En el pasado torneo internacional, Jerry, Yustin Arbolda y Benguché no estaban en su mejor momento. Ahora sí lo están. Además, está Alberth Elis, que retomará su nivel, y Dereck Moncada, que tiene el talento para consolidarse como goleador.