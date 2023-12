Rambo de León revela a qué se dedicará tras el retiro y pide a Fenafuth que le regale el título de técnico: “Quiero una Sub-17”

Un ídolo del fútbol hondureño, Julio César “Rambo” de León, ha puesto fin a su etapa como futbolista y no pasará mucho tiempo para verlo dar sus primeros pasos como entrenador.

Pero para ello, el último gran ‘10’ de Honduras tiene que sacar su título de técnico, aunque éste considera que la Federación Nacional de Fútbol debería “regalárselo” debido a su conocimiento adquirido en su carrera en el balompié extranjero.

“Sería bonito que la Federación me diera una selección juvenil, empezar desde abajo para en el futuro ir a la Mayor. Me gustaría que la Federación se acercara más y me diera el título, sinceramente. Un futbolista que jugó mucho tiempo en grandes ligas y disputó todos los grandes torneos con la Selección Nacional deberíamos de servirles más y ser más reconocidos. A la persona que solo jugó en Honduras, con todo respeto, tiene que estudiar, pero el futbolista que estuvo tantos años afuera simplemente hay que regalarle el título”, dijo el exReggina, Parma y Génova al programa Panorama Deportivo.

Sobre su actualidad laboral, Rambo comentó que el director de Condepor, Mario Moncada, “desde hace casi un año se acercó a mí para ofrecerme el puesto de dirección general y actualmente estoy colaborando con ellos”.