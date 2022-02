Raúl Cáceres a los que criticaron a UPNFM por no presentarse ante Victoria: “Si hablan de picardías es porque el que las usa se las imagina”

El técnico de la UPNFM, Raúl Cáceres , trabaja pensando en el juego del domingo ante Motagua , pero antes de ello le dejó un mensaje a los que criticaron la institución por no presentarse al juego ante Victoria .

“Siento que algún sector limitado se ha encargado de manchar la imagen de la institución. No es cierto lo que se ha hablado, se han ventilado cosas negativas que no son ciertas. Es lastimoso escuchar a personas ligadas al fútbol verter opiniones que son mentiras, porque es lo que han vertido, mentiras. Pero dejamos las cosas en manos de Dios, estamos con la conciencia tranquila que hemos trabajado con lo que hemos podido, con el grupo de jugadores que están dispuestos y en óptimas y el resto a seguir rezando que no les haga daño o tengan efectos negativos de lo que hoy adolecen”, inició contando.

Cáceres dice que el equipo no pudo cumplir con el compromiso del fin de semana en La Ceiba por el masivo contagio de covid en su plantilla.

“Es una lástima cuando escuché un grupo sectorizado del Victoria que decía que es por temor. Es una lástima escuchar eso en Liga Nacional”.