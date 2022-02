Jhon Jairo López, tras el triunfo ante Marathón, se acuerda de la UPNFM y lanza un dardo: “Eso de no presentarse no es honesto”

El estratega cafetero lamentó lo ocurrido ayer en el partido entre Victoria y UPN donde los Lobos no se presentaron por masivos contagios de Covid-19.

“Esto que la UPN no se haya presentado lo deja mal parado como institución y a la Liga también, yo nunca había vivido eso que un equipo diga no iré y regala tres puntos. Esto es una queja qué doy porque si nos ganan que sea en el campo. Qué exista fair play, no es honesto de un equipo no presentarse cuando hay un club peleando por no descender”, soltó.

“A usted le dicen que debe tener 40 jugadores inscritos, si se le enferman 10 pues tiene 30, pero eso de no presentarse es lamentable ya que Victoria también está en la pelea por no descender”.