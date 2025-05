¿Cree en la remontada? La sincera respuesta de Jeaustin Campos tras caída ante Olimpia: "Tuvimos para dar la estocada"

Para el entrenador de la 'Máquina' nada está escrito y mantiene la esperanza de revertir el marcador en la capital y acabar con la sequía de títulos del club catedrático.

Final de ida

"En algún momento del partido no tuvimos el control de la pelota, tratamos de cerrar los espacios en el medio, pero soltando a la gente de afuera, eso se dio. Al final, desafortunadamente, los goles no son de este partido, son fallos nuestros, me parece un partido que no era para quedar así, no fuimos dominadores, catalogaría este partido con situaciones fortuitas".

Se dejaron remontar

"Cuando se juegan finales hay momentos donde el rival tiene un momento mental optimo. Olimpia se asentó mejor que nosotros para empatarnos, tuvimos chances para liquidar, pero no lo hicimos. Las finales son dos partidos sin margen de error".

Sensaciones

"Estoy tranquilo, le dije a los muchachos que de los tres resultados fue el que menos queríamos, pero Real España ha cambiado su ADN. No sé que vaya a pasar el domingo, pero los partidos que hemos jugado en Tegucigalpa ha sido otro Real España".