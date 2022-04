Real España vs Marathón: Hora, estadio, alineaciones y canal por dónde ver este clásico de Honduras

Real España y Marathón se vuelven a ver las caras y con tintes sumamente diferentes a lo que fue el primero en el estadio Olímpico. El derbi sampedrano se disputará en el Morazán este sábado a las 7:05 de la noche.

El clásico de mejor futbol y más goles de la Liga Nacional de Honduras es en el que se juega el honor de la gran ciudad. Amarillas y verdolagas van por dar un golpe en la mesa.

Marathón enfrentará este duelo con nuevo timonel. Manuel Keosseián reedebuta en el banquillo de los esmeraldas luego de la renuncia del también uruguayo Tato García. La llegada del bigotón le da esperanzas a un equipo que ahora mismo está fuera de puestos de clasificación.

No obstante, por el otro lado está la máquina, equipo que no podrá contar con el capitán y gran figura, el portero Buba López, quien salió expulsado contra Platense y por ende no podrá estar en el partido. Real España pelea por la punta del certamen, lo que contrasta con la actualidad del rival de turno.

Pero hablando de ausencias, el más golpeado es el monstruo verde. Isaac Castillo sigue lesionado y no podría ser parte del juego y Lucas Campana, que viene saliendo de una lesión, no está al 100% y el cuerpo técnico no quiere arriesgarlo.