El joven hondureño que comenzó a los 14 años a incursionar en el mundo de representar futbolistas

Con la visión de mejorar la vida de muchos futbolistas y jóvenes prospectos en Honduras, Maynor Sigüenza, un soñador de la comunidad de Frech Harbour, Roatán, Islas de la Bahía, decidió a los 14 años dejar los juegos y diversión para enfocarse de lleno en el aprendizaje de la representación y orientación de jugadores. Ahora con 22 años, el pasante de las carreras de Derecho y Administración de Empresa, ya tiene un portafolio grueso gracias a la dedicación que ha puesto. En charla con Diez recordó los primeros traspasos que logró cerrar, además de su movimiento más importante. Sigüenza explicó cuál es la situación actual de sus representados catrachos y no desaprovechó la oportunidad para referirse al proyecto social y de formación que junto a otras personas están llevando a cabo en Roatán, Guanaja, Utila y Santos Guardiola para sacar a delante a muchos chicos y alejarlos de vicios que pueden encontrar en las calles.

LA ENTREVISTA:

Recuerdo muy bien que tenías 14 años cuando te metiste de lleno a esto del tema de la representación de jugadores, ¿qué ocasionó la intensión de meterte a ese mundo? Sí, yo empecé en el año 2018, afirmativamente tenía 14, 15 años creo, era jugador en ese momento, estudiaba también, no tenía el talento la verdad, pero era muy bueno para el estudio. En ese momento yo leí un artículo, recuerdo una publicación sobre un agente, el que es Francisco Paco Casal, y me motivó, él era jugador activo y era agente, en ese momento pues a mí me tocó tomar una decisión de dejar de jugar y concentrarme en el manejo de jugadores y buscar la oportunidad para los chavos de Roatán porque aquí no había, no existía solo el equipo Galaxy, que siempre buscó oportunidades para los chavos, pero yo lo pensé en grande, me propuse sacar jugadores de Roatán al extranjero inclusive. He tenido un crecimiento como agente desde abajo. Y con 14 años, ¿cómo haces para que la gente creyera en ti? Pues fíjate que como yo empecé con mi hermano, yo conocí a algunos jugadores que me echaron la mano en aquel momento. Yo estuve viviendo con mi tío en San Pedro Sula, y tenía la sede de un equipo sampedrano muy cerca, y bueno, yo salía con los jugadores, compartía mucho con ellos, ¿me entiendes? Me llevé bien siempre con algunos jugadores. Agarré un chavo de acá de Roatán, Alexander Lucas, que fue a Marathón, y de ahí empecé, como te digo, a hacer todo. El primer traspaso internacional lo hice a los 17 años, en México fue exactamente. Después empecé en ese intervalo, a los 16 años antes de eso, yo trabajaba con una agencia, llamada Agrinzonis Managament Group, que era estadounidense, costarricense, con el señor Juan Vicente Carvajal, y traspasamos a Gerson Chávez a Los Ángeles FC, creo que teníamos en ese momento también a Carlos Argueta. Después ya empecé yo solo, a los 18 años y me fue muy bien.

¿Cuál fue ese primer fichaje? El primero fue Gonzalo La Torre, que lo cerramos, es un uruguayo, ahora está en Italia, y lo llevamos a la segunda división de Rumania, año 2021, ponerle ahí por octubre del 2021. Después de eso se realiza lo que es Carlos ´Muma´ Fernández en Venados de México. El otro fue Giancarlo Vargas, que ese yo hice el contacto y con mi amigo Guillermo Acosta, que es de Cortés, hicimos juntos ese también, después de ahí hemos hecho bastantes cosas la verdad. ¿Cuál ha sido ese fichaje qué consideras que ha sido el más rimbombante? Para mí es una alegría siempre, todos mis jugadores siempre van a ser los mejores. Una vez un amigo me preguntaba, Maynor, cuál es tu mejor jugador, para mí todos mis jugadores son los mejores, por eso firman conmigo. Igual en los fichajes, para mí todos, te puedo decir, el caso por ejemplo de Muma Fernández fue muy grande la verdad, porque fue mi primera transferencia a México, el de Gonzalo La Torre que fue mi primer fichaje, el de Gerson Chávez a Los Ángeles, yo no hice el enlace, quien lo hizo fue Juan Vicente, pero bueno, yo tenía 17 años, yo trabajaba con ellos, entonces me sentí muy importante, después el fichaje de David Patiño al Victoria también fue muy importante, el de Américo Scatolaro, un técnico que llevé a la Real Sociedad. Luego el de un uruguayo que yo llevé a Genoa, Andry Sena. ¿Y el que más te ha dolido que se te caiga? Hace un año y medio se me cayó uno muy importante en México, en Club Azul. Era el jugador francés-africano, M’Bala N’Zola que ahora está en la Fiorentina. Se me cayó, era muy, muy, muy grande, la verdad. ¿Iba a dejar buena ganancia? Demasiado. Y ese iba a ser grande. Hasta casi lloro cuando se me cayó. Aquí en Honduras también. Carlos Fierro, el exjugador de Cruz Azul. Ese se me cayó ahí en Olancho el año pasado, también me dolió bastante. Veo que tiene mucha influencia también con jugadores del exterior, con sudamericanos. Sí, gracias a Dios por el nombre que nos hemos hecho. De otros países, bueno, nos han buscado mucho el tema de lo que es México, Uruguay tenemos 15 y vamos a tener bastantes jugadores. También tenemos, porque nosotros trabajamos en Italia, en otros países de Europa, nos buscan muchos jugadores aquí sudamericanos. He llevado algunos jugadores a Italia. He trabajado algunos que se me han caído también. También tengo la joya del fútbol nicaragüense, Juban Uriarte, que es mío también. En Honduras, ¿quiénes son tus representados? Uy, son muchos y se me va a escapar alguno, no sé si mencionarlo, pero por todos en la agenda son más de 50 jugadores de entre los siete países, de los cuales la mitad diría que son de Honduras. Entre profesionales y juveniles tenemos el caso de: Muma Fernández, Robert Bernárdez, Patón Mejía, Héctor Castellanos, Carlos Bernárdez, Wisdom Quaye, Abner Portillo, Gerson Chávez, Luis Meléndez, Roger Sanders. Se me va a escapar alguno, pero son varios. En Victoria vos llevaste a David Patiño, ¿verdad? Así es, David Patiño es mío, yo lo llevé a Victoria. Técnico de renombre en México. En principio, nosotros íbamos a llevar a Carlos de los Cobos, pero al final no pudimos llegar a un acuerdo, luego se dio la oportunidad de David Patiño y gracias a su trabajo y al de los muchachos se pudo llegar a un acuerdo. ¿Por qué crees que cuesta tanto sacar jugadores hondureños al extranjero? Porque en otros países también hay bastantes talentos no solo van a haber jugadores de Honduras, a un equipo te llegan de todas las nacionalidades a ofrecerte jugadores. En Europa hay bastantes restricciones, el caso es porque prefieren jugadores que son comunitarios y en Honduras es difícil un jugador que tenga pasaporte comunitario. ¿He escuchado también que tienen un valor alto? Sí, sí, igualmente. Los clubes de Honduras, la verdad, a veces ponen precios, yo lo decía hace un tiempo, unos años, que ponen precios demasiado altos, que tal vez no podemos competir con chavos de Uruguay, por ejemplo. Yo me acuerdo una vez que estaba trabajando un jugador de un equipo grande, no voy a mencionar nombres, que después de un Preolímpico, hizo un buen torneo, y yo tenía la propuesta, me buscaron de México un agente, y en ese momento pusieron, no me acuerdo si dos o tres millones de dólares por el tránsfer, el equipo se me fue para atrás. El equipo prefirió un uruguayo que compraron por un millón de dólares. Entonces, ese es el problema.