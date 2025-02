Rodrigo Auzmendi confiesa cómo se siente por la marcha de su hermano Agustín y cuenta cómo se lo comunicó

“Estábamos en la concentración y me lo comunicó, estaba medio nervioso, él quería que me quedara acá, obviamente me duele que se vaya, pero a la vez feliz porque es el sueño que tenía él”, expresó.

“Estábamos tomando mate y luego me fui a mi habitación, ahí me mando un mensaje que se iba, me fui a su cuarto, ahí me comentó cómo fue la cosa, me agarró en un momento que, obviamente me pone muy feliz, pero me duele tener que distanciarme otra vez”, agregó.

Rodrigo dice que jugar en Argentina es algo grande y será más visto y se le van a abrir más puertas en el futuro.