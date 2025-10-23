Rubilio Castillo y Marathón a su primer clásico contra Motagua, ¿celebrará si anota?: "Ya quedamos que cambiaremos camiseta"

<b>¿Te rogaron un poco?</b><br /><br />No, para nada. No fue él rogándome ni nada, simplemente les hablaba con la verdad. Tenía algunos aspectos más importantes o con mejores condiciones en ese momento. Siempre mantuve las puertas abiertas, no me hice rogar y les fui sincero tanto a Orinson, como a Rolin y a Mario Berríos. Creo que si eres leal y sincero, tienes las puertas abiertas donde vayas.<b>¿Qué tendrá Marathón para que los referentes de Motagua se vengan para acá?</b><br /><br />No sé qué tendrá, pero es una institución que te abre las puertas, te hace sentir bien y no te recuerdan de dónde vienes. Comienzas una historia acá. Quizás sea el trato y cómo te hacen valorar. Simplemente creo que es eso.<b>¿Qué diferencia has encontrado entre un lugar y otro, una ciudad u otra?</b><br /><br />Marathón es una institución grande y las exigencias son las mismas. Ya sé lo que es disputar estos partidos con camisetas de equipo grande. La ilusión y la mentalidad también son las mismas. Es la misma situación en la que vine a dar: un equipo grande con las mismas aspiraciones.<b>Se viene tu primer clásico en el Yankel y contra Motagua. ¿Cómo lo vivís?</b><br /><br />Es un partido muy especial para mí. Estoy eternamente agradecido con Motagua y cada uno de sus miembros. Tengo mucho agradecimiento, me llevo bien con muchos compañeros, los voy a enfrentar. Será un espectáculo especial, pero cuando pite el árbitro defenderé los colores del Marathón, pero obviamente con respeto a la afición de Motagua que me abrió las puertas. Sabemos la situación en la que salí, pero respeto mucho. Todos saben la verdad. Cada quien luchará por sus intereses. El clásico es un partido aparte y vamos a darlo todo para sacar ventaja en casa.