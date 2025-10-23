Rubilio Castillo y Marathón a su primer clásico contra Motagua, ¿celebrará si anota?: "Ya quedamos que cambiaremos camiseta"

​​​​Es un tipo sencillo y de pocas entrevista, pero cuando decide hablar se extiende y abre su corazón. Hablamos de Rubilio Castillo, delantero del Marathón que en la víspera de enfrentarse a su amor Motagua, habló con DIEZ donde repasó su carrera. El máximo anotador histórico de las águilas reveló que no continuó ligado a los azules por culpa de la directiva, pero no escondió nunca que su cariño por la institución capitalina está intacto y más por el cariño que siempr recibió de los aficionados emplumados. Rubilio Castillo en la entrevista contó cómo le afectó la muerte de su hermano René Agapito, quien era su alma gemela y la madurez que ha ido encontrando en el devenir de su carrera deportiva a pesar de las viscisitudes acaecidas en su etapa como futbolista profesional.

Ahora vestido de verdolaga amenaza al que por muchos años fue su escudo y con quien mantuvo un idilio. Lo verá de cara este sábado a las 3:00 en el Yankel Rosenthal, estadio donde paradójicamente le hizo mucho daño al club al que ahora le pertenecen sus goles... y llega con sangre en el ojo.

- LA ENTREVISTA -

¿Qué tal, Rubilio? ¿Cómo te ha recibido San Pedro Sula?​​​​​​



Muy bien, creo que me han tratado muy bien, la ciudad igual, el equipo. Y bueno, con altas expectativas, sabiendo que vengo de una institución grande también, se me abrió la puerta. Creo que hay muchos jugadores jóvenes y experiencia también a la misma vez, así que estamos con la ilusión de campeonizar y hacerlo mejor. ¿Cómo te has sentido vistiendo la camiseta verdolaga?



Sí, claro, bien. Es mi nuevo trabajo, una nueva oportunidad para mí también, para poder sobresalir en el fútbol hondureño. Dándole gracias a Dios porque tengo la oportunidad de estar acá, se me abrieron las puertas, la directiva confió en mí y tenemos un cuerpo técnico capaz que está implementando la idea. Es un equipo que ya estaba avanzado, pero bien, me siento muy contento acá. ¿Cuál es tu rol en Marathón?



Es ser un jugador de experiencia que viene a aportar lo poco o mucho que he aprendido cuando estuve afuera y en otras instituciones. Vengo a dar lo mejor, a ser un referente en todos los sentidos, para que el cuerpo técnico pueda hacer un trabajo idóneo y lograr los objetivos. Mi trabajo es aportar y ser uno más de la institución.

Tuviste que esperar cuatro fechas para hacer tu debut...



Sí, así es. Teníamos ganas de jugar, de vestir los colores de Marathón y ahora fue la oportunidad. Qué bien que en mi debut pude anotar gol, pero la importancia siempre es que el equipo saque los tres puntos. Fue un buen gol, por ahí más o menos. ¿Qué representó ese gol para ti? Venías de un tiempo fuera de Honduras, en un nuevo equipo, con varios ingredientes antes del partido.



Representa mucho. Personalmente fue un desahogo por todo lo que había pasado y las situaciones enfrentadas. Cuando uno no deja de luchar y trabajar, las cosas se hacen más fáciles. Ese gol me vino perfecto, fue una descarga y más que eso, una motivación para un delantero de que los goles se le den. Han pasado muchos jugadores en la institución que les ha costado más, pero mi adaptación ha sido muy buena. ¿Estás peleando el puesto con Messiniti, qué tal ahí?



No, creo que con Messiniti tenemos una muy buena relación. No lo vemos solo como competencia, sino como una competencia sana en la que cada quien debe dar la mejor versión. Si él está bien, es bueno para el equipo; si yo estoy bien, también lo es. Para mí, Messiniti es un gran delantero y goleador, y merece todo mi respeto. Sabemos valorar cuando nos toca entrar o iniciar, somos jugadores grandes y sabemos asumir la responsabilidad. Nos llevamos muy bien por eso.



Solo nos tocó salir contra Victoria y nos entendimos muy bien. Para mí fue útil porque no venía con ritmo de competencia, pero me asenté bien. Tuvimos buena comunicación y esperamos que sea el momento adecuado para rendir. ¿Sientes una responsabilidad especial en este año del centenario?



Obviamente venimos por lo que se me buscó y por muchas cosas. Todos somos responsables; la responsabilidad cae en todos. Para mí es importante hacer un gran torneo, tomar de la mano a mis compañeros e ir juntos hacia el objetivo. Desde que firmé el contrato, la responsabilidad la he tenido, vamos de la mano. El centenario es una ilusión para la afición y para nosotros, y tenemos que ir paso a paso con el cuerpo técnico, la directiva, jugadores y afición para alcanzarlo. ¿Qué piensas que pudo ser un problema en el pasado?



Tal vez falta de humildad u otros temas de actitud. Te comentaba que quizás por esos temas la gente no quiere verlo así, pero para la afición, la directiva y todo lo que representa Marathón, llegué como un fichaje importante para el centenario. Si ellos lo ven así, es cosa de ellos. Para mí es diferente, vengo con la ilusión del grupo y con la intención que se me dijo cuando hablé con los profesores. El equipo venía funcionando muy bien, así que estoy tranquilo haciendo lo posible para adaptarme. No sirve ser un fichaje importante si no lo plasmas en la cancha. Estoy agradecido y hasta ahora se me han dado las cosas. Tienes 141 goles, y pronto podrías alcanzar 155, el tercer lugar máximo goleador de la Liga Nacional. ¿Tienes un número específico en mente para cerrar tu carrera?



No, no tengo un número en mente. Para mí el éxito siempre ha sido partir del sacrificio y ayudar al equipo. Cuando haces eso, los goles se dan solos. Si piensas solo en goles, a veces no llegan. Lo primordial es buscar lo que el equipo necesita y el gol vendrá. Ya vamos de la mano con eso y me siento mejor. ¿Cómo se vive el año del centenario en Marathón con tus compañeros y el técnico?



Es un año importante que se vive de manera especial. Tratamos de dejar eso a un lado cuando entrenamos y jugamos, pero sabemos que estamos en el centenario e intentamos plasmarlo todos los días en entrenamientos y partidos. Se siente un lindo ambiente y todos estamos comprometidos. ¿Se menciona mucho la palabra campeón?



Sí, claro, es nuestra ilusión. Trabajamos para ello porque hay un buen grupo con muchos jóvenes. Les recalcamos la ilusión de visualizarse levantando la copa, pero también sabemos que hay que luchar por eso. Todo tiene que ir de la mano.

¿Vas a vivir tu centenario con Marathón y no con el equipo donde sos máximo goleador histórico?



Sí, claro, así es el fútbol. Ahora me toca estar aquí. La carrera que hice en otros equipos ya quedó en el pasado. Ahora vivo un presente muy importante, me siento bien y la afición junto con mis compañeros me han recibido bien. Para mí será muy importante estar compenetrado con ellos para lograr ese objetivo. ¿Cómo te gustaría que te recuerden aquí?



Como un jugador profesional que vino a dar lo mejor por estos colores, sin importar las circunstancias. Que me recuerden como alguien que entregó todo por el equipo. ¿Qué platicaste con Orinson en esa última conversación?



Se intentó que viniera a Marathón hace un año, pero no se pudo. Se decía que no llegaría, hasta que se dio. Fue espontáneo, siempre dejé las puertas abiertas. Sabía que ellos querían contar conmigo, y ahora se dio. Siempre les hablé con la verdad y fui claro, eso me mantuvo las puertas abiertas.

¿Te rogaron un poco?



No, para nada. No fue él rogándome ni nada, simplemente les hablaba con la verdad. Tenía algunos aspectos más importantes o con mejores condiciones en ese momento. Siempre mantuve las puertas abiertas, no me hice rogar y les fui sincero tanto a Orinson, como a Rolin y a Mario Berríos. Creo que si eres leal y sincero, tienes las puertas abiertas donde vayas. ¿Qué tendrá Marathón para que los referentes de Motagua se vengan para acá?



No sé qué tendrá, pero es una institución que te abre las puertas, te hace sentir bien y no te recuerdan de dónde vienes. Comienzas una historia acá. Quizás sea el trato y cómo te hacen valorar. Simplemente creo que es eso. ¿Qué diferencia has encontrado entre un lugar y otro, una ciudad u otra?



Marathón es una institución grande y las exigencias son las mismas. Ya sé lo que es disputar estos partidos con camisetas de equipo grande. La ilusión y la mentalidad también son las mismas. Es la misma situación en la que vine a dar: un equipo grande con las mismas aspiraciones. Se viene tu primer clásico en el Yankel y contra Motagua. ¿Cómo lo vivís?



Es un partido muy especial para mí. Estoy eternamente agradecido con Motagua y cada uno de sus miembros. Tengo mucho agradecimiento, me llevo bien con muchos compañeros, los voy a enfrentar. Será un espectáculo especial, pero cuando pite el árbitro defenderé los colores del Marathón, pero obviamente con respeto a la afición de Motagua que me abrió las puertas. Sabemos la situación en la que salí, pero respeto mucho. Todos saben la verdad. Cada quien luchará por sus intereses. El clásico es un partido aparte y vamos a darlo todo para sacar ventaja en casa.

¿Te has imaginado lo que pueda pasar?



Sí, claro, siempre me visualizo antes de los partidos y durante los entrenamientos. Me imagino ganar primero, anotar gol. Me debo a la camiseta de Marathón, al equipo que me da trabajo, y quiero ser lo más profesional posible para dar lo mejor y lo que buscaré es ganar sea quien sea quien este enfrente. ¿Seguirá la celebración si anota un gol?



No sé, le tengo gran respeto a la institución azul, lo que hice no se olvida de la noche a la mañana. Veremos qué pasa y, si celebro o no, será con respeto, buscando siempre lo mejor para mí, mi familia y para el Marathón. Veremos qué pasa, no lo había pensando si celebro o no, pero será siempre con respeto si lo llego a celebrar. ¿Un gol o celebración podría marcar un desahogo por molestias o rencores por lo que pasó con tu salida?



La experiencia me indica que no. A lo mejor no terminó bien con la dirigencia, pero Motagua seguirá siendo Motagua, al igual que Marathón seguirá siendo Marathón. Pasan dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, pero la afición está ahí y merece respeto. No lo veo por rencor o por lo que pasó. ¿Celebrarías o no por respeto a la afición?



Sí, por respeto a la afición, por agradecimiento a lo que logré. Para mí es un honor ser el goleador histórico de Motagua y guardo mucho cariño y respeto a la institución. Quiero entrar a ganar siempre, aunque cada uno busque su destino. ¿Te has escrito con algún excompañero de Motagua previo al partido?



No, no, no me he escrito con nadie, no generamos ese morbo, sí he mantenido comunicación con el Droopy Gómez, ojalá que nosotros seamos los ganadores, pero ya quedamos que vamos a cambiar las camisetas, pero este es un partido que arropa muchas situaciones que al final he dejado compañeros, amigos allá y será un lindo juego.

¿En qué momento de tu carrera estás? En un momento de madurez, en el que doy lo mejor de mí y veo las cosas con otra perspectiva. No me veo solo como un jugador, sino alguien que ha estado involucrado en muchas situaciones. La madurez y experiencia me han llevado a tomar esa decisión de madurar. ¿Qué sería para ti un golpe de la vida? Un golpe de la vida para mí es que te falte un familiar, un golpe de la vida para mí es que te sucedan cosas y tú tengas que aprender de ellos en el camino. Muchas cosas que se me ha dado futbolísticamente de cómo se me ha tratado, entonces yo veo más allá, analizo más allá de que a pesar de que no se me ha tratado bien, saco lo positivo de eso y veo que se viene lo mejor. Después de todo el tiempo que ha pasado luego de la muerte de tu hermano, ¿cómo lo siguen tomando vos, tu familia, cómo lo siguen recordando?



El que fallece es hasta cuando se olvida, es que deja de existir, nosotros seguimos recordándolo y él creo que siempre estuvo ahí acompañándome en cada decisión que tomaba, que era a beneficio de mi familia, así que era una fe. Siempre se recuerda, siempre le entrego su minuto, platico con él, así que para mí fue un golpe en su momento, pero también es una motivación extra por la cual siempre salto a la cancha y doy lo mejor. ¿Qué crees que te diría en este momento, después de todo lo que ha pasado para vos?



Que le diera con todo, que yo era el mejor, que no había visto delanteros como yo, siempre me decía que no había visto delanteros con los movimientos que tengo y que lo siguiera haciendo y que me admiraba mucho, entonces, eso son palabras que se quedan guardadas, que siempre sigo recordando. Otra palabra que me llamó la atención, que mencionaste, es el tema de la madurez. Recuerdo mucho de repente como impulsos tuyos, ya sea llantos dentro de la cancha, molestias que tuvieron que agarrar en muchas ocasiones. ¿Por qué pasaba eso?



Bueno, primero fue porque tuve la pérdida de mi hermano, me afectó mucho en su momento. Habían cosas que quizás yo actuaba como una persona que no tenía la suficiente madurez para sobrellevar una situación, algo negativo, digamos. Pero ahora, pues como te digo, me ha hecho reflexionar mucho esas cosas que para mí ahora siento que no vale la pena hacer cosas que hacía antes, hacerlas ahora. La afición de los rivales se aprovechaban de eso, ¿no? Sí, se aprovechaban porque antes era más explosivo. ¿Cómo te puedo decir? Más problemático dentro de la cancha, era un jugador muy bravo en aquellos momentos y creo que ahora yo digo, 'no, no vale la pena', entonces de esos temas no le sacas tantos beneficios y como te digo, eso conlleva a la madurez y saber que sos ejemplo para muchos niños. ¿Entonces el ser un jugador problemático, eso quedó atrás para Rubilio?



Para mí siempre es importante ver el lado positivo, aprender de los errores y, bueno, tratar de que no suceda. Mi familia también me ha acuerpado y me hacen ver también tocar la herida donde te duele porque eso te lo dice la gente que te quiere, que te dice lo que estás haciendo mal, lo que no está bien y tú que tienes que aprender a escuchar y a aceptar que quizás en su momento te equivocaste y tienes que aprender de ello.



Muchas veces los equipos ponen cláusulas así sobre el tema de disciplinario y todo eso. ¿Hay en tu contrato?​​​​​​



No, no. En mi contrato no hay nada de eso. En Motagua creo que hubo un contrato cuando se dio una renovación y, sin embargo, o sea, si tú no caes en cuenta lo seguirás haciendo. Me reducían dinero, pero a mí eso me sirvió. Entonces lo importante es que tú caigas en ti y aceptar y decir, 'no, yo en verdad quiero cambiar y me estoy equivocando'. ¿Y esa cláusula estaba bien o no estaba mal? Para mí estaba bien.​​​​​​ Económicamente lo pagaba yo, pero cuando tú no aprendes a asumir tus responsabilidades, iba a ser muy difícil pues de que tú puedas encontrarle beneficio a eso. ¿Cuánto es lo que más pagaste por ese tipo de situaciones?



No recuerdo. Eso sí no recuerdo... pero pagué mucho, pero eso te hace reflexionar, pero personalmente no se me cerraban puertas, sino que no se me veía igual de que todo lo que tal vez quizás hacía dentro de la cancha lo perdía afuera. ¿Podríamos decir que ha sido un jugador sufrido en el extranjero por todo lo que se dio? Problemas en Colombia, en China hubo un impasse, poca participación en Tondela, creo que también estuviste cerca de jugar en Grecia y se cayó el fichaje.



La verdad quizás no se me han dado las cosas. No se me dieron las cosas quizás en otro equipo, no todo fue negativo. En Bolivia jugué, fui el máximo anotador allá, pero también sucedieron cosas que quizás en este momento la hubiera manejado de otro sentido. Así que no, simplemente en algunos equipos no se me dieron las cosas, en otros sí.



En tus aventuras por el extranjero, ¿cuáles fueron esos episodios que más recordás? ¿Positivamente hablando?



Todo, creo que el ser más profesional para mí que no solo es el horario de tu entreno, no solo es lo que ves en tu entreno, es lo que haces fuera. Aprendí mucho a vitaminarme, a tomar mis suplementos diarios, a descansar bien, a estar bien en los entrenamientos, a ver todo de todo lado positivo y no caerme con nada. Entonces, todo eso para mí impactó bastante positivamente.