Samuel García adelanta siete fichajes y deja misiva al “Chino” López: “Con el contrato listo para firmar, se fue al Marathón”

En charla con DIEZ, el presidente olanchano reveló que estuvieron cerca de fichar al Chino López y adelanta que el club busca siete refuerzos para el siguiente certamen.

DECLARACIONES DE SAMUEL GARCÍA

Contento porque Olancho se metió al repechaje del Apertura 2023, el rival es Motagua

Ando lleno de optimismo, no le puedo mentir, pero ese optimismo depende de la mano poderosa de Dios y de la actitud de los jugadores. Yo estoy convencido de que el 50% o menos, el triunfo de un equipo depende de la actitud del jugador. Yo he visto equipo que uno a uno es superior a otro, pero el otro anda lleno de optimismo, el mismo caso del Génesis. Y este potros anda con optimismo, pero nos ha hecho falta un definidor, pero nosotros tenemos la esperanza.

¿Hace falta Agustín Auzmendi?

Claro, pero en el fútbol unos llegan y otros se van. No hay problema, pero para el otro torneo, se dará cuenta de los siete jugadores referentes que traemos a Potros, porque a mí no me gusta participar, me gusta competir. En el próximo torneo vamos por el campeonato y, aún en este, no se descuiden porque Olancho FC está acostumbrado a ganarle a los grandes.

¿Esos siete jugadores son del campo nacional o internacional?

Ya empezamos a hablar con ellos, lo que pasa que, como en el caso del “Chino” López, nosotros teníamos el contrato listo, se lo enviamos, pero le sirvió para demostrárselo a Marathón y hubo falta de profesionalismo. Al final, ya con el contrato listo para firmar, se fue al Marathón y sirvió para que lo contratara. Eso me parece poco de profesionalismo.

Sin embargo, lo comprendo a él, porque es de San Pedro Sula. A mí me dijo “Presidente, quiero que me comprenda que mi familia quiere quedarse en San Pedro Sula”. Pero, lo que a mí me deja como experiencia es que mi primero hay que firmar el contrato para que nosotros podamos revelar nombres.

¿No se pueden adelantar esos nombres?

No. Es como decirle a los equipos que aquí están estos, no podemos. Son jugadores nacionales referentes y jugadores de equipos grandes.

¿Tiene que venir un ‘9’?

Tiene que venir un 9 por fuerza, estamos queriendo contratar, primero Dios nos salgan bien las cosas, porque en las contrataciones muchas veces es una moneda en el aire. Auzmendi cuando llegó a Honduras venía sin marcar goles de Colombia y nos salió un buen jugador. Lo mismo el defensa Santiago Molina, porque salió como uno de los mejores defensa centrales de Honduras.