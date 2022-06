¿Se va de Olimpia? Edwin Rodríguez se pronuncia sobre las ofertas y no esconde su deseo por salir al extranjero

El futbolista de 22 años agregó: “Al final no depende de mí , sino del Olimpia. Creo en el trabajo que he venido haciendo y le pido a Dios seguir así para poder lograrlo”.

“Seguir trabajando y primeramente esperar en Dios que se me dé la oportunidad de poder salir, pero yo trabajo siempre con esa mentalidad de mantenerme de titular en el equipo, estar en la selección mayor y eso te puede llevar a ser legionario”.

Rodríguez aclara que este tema lo han manejado su representante y el Olimpia. “Ellos han hablado, pero el equipo debe de ver una propuesta muy decente. A mí solo me queda trabajar por el equipo y en la cancha demostrar”.

¿En qué liga le gustaría jugar? “Ahorita estoy aquí y no podría decir en qué Liga, y Olimpia lo que ha evitado es que llegue una oportunidad buena, no algo pasajero. Al final se ha hablado mucho y ellos me han dicho que hasta que llegue una oferta decente”.

Y sobre las ofertas que ha recibido, indicó que “eso lo manejan entre el equipo y los representantes, pero nunca me quisieron decir adónde. Ellos quiere algo concreto. Yo debo seguir trabajando, recuperar el trono y la copa”.

El jugador de los merengues defiende a los que critican la MLS. “Muchos devalúan el trabajo que está haciendo la MLS, pero si te fijas miras los jugadores que están viniendo de Europa. El paso primordial es salir de Honduras”

ALABA EL REGRESO DE PEDRO TROGLIO