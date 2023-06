Tilguath habla de los fichajes del Génesis, revela cuál es el cáncer del fútbol hondureño y el DT que es indicado para la Selección

Asimismo, no dudó en hablar sobre los problemas del fútbol hondureño, mismos que están golpeando a la Selección Nacional. Afirma que Diego Vázquez no es el entrenador indicado para la “H” y hasta dio nombres de los que considera como los adecuados al cargo.

¿En su equipo hay futbolistas que aparte de jugar también tienen su trabajo aparte? Creo que habían cuatro, pero yo le dije al presidente, mire porque uno trabajaban con la empresa de él y jugaban con el equipo. Entonces yo le dije, mire va a haber un momento que usted les tiene que decir que ya no pueden venir porque no les va a dar ir a Comayagua, regresar a Tegucigalpa e ir a trabajar.

¿Es más difícil el fútbol de la Liga de Ascenso o el de primera? Es más difícil en Liga de Ascenso porque ahí no hay muchos equipos que te traten de jugar, sino que te hacen un juego más más físico, lanzan más el balón y en Primera División hay más espacio, pero también, te paras mal y te comes una goleada.

¿Cómo se define Reynaldo Tilguath? Lo que pasa que yo primero soy persona, después soy entrenador y por sobre todas las cosas yo soy amigo. O sea, no soy de aquellos que cree que el jugador es solo un producto, que es una máquina que le puede sacar, al final el jugador es un ser humano que tiene familia, que tiene problemas y si como entrenador no te interesa eso, pues difícilmente vas a sacarle el mayor de los provechos a los jugadores.

¿Qué tan difícil es conseguir el ascenso en el fútbol de Honduras? Hay muchos factores supongo. Es muy difícil, el que hayas invertido bien no te asegura que vas a ganar, te puedes encontrar equipos que no han invertido mucho y sí te complican, puedes tener una mala tarde y se define una serie. Hay muchos factores, el factor de canchas, la cuestión de la logística, dónde jugás, son factores... A veces te llevan a canchas abiertas.

¿Cómo está profe tras el ascenso a primera división con el Génesis? La verdad que muy agradecido con Dios por cómo se dio, por todo lo que vivimos durante el torneo y creo que lo que yo no soñaba al final se pudo lograr, que es conseguir el ascenso, que no fue fácil, pero creo que cuando te cuesta más se disfruta más.

Ya tuvo una experiencia con Real de Minas en primera. ¿Qué recuerda profe? Salieron jugadores importantes, pero cómo se logró todo. O sea, un equipo que venía de Liga Mayor, que empezó en burocrática, después en Liga Mayor, después la Segunda y después primera. Lo que pasa es que nosotros alcanzamos el éxito muy rápido y en el presupuesto no estaba ascender. El detalle es que no hubo presupuesto para traer jugadores de mucha más experiencia para que enriquecerán el plantel.

¿Siente que en este torneo hubo persecución hacia usted por todo lo que se vivió en la parte final con los castigos? No sé si es persecución o las formas que uno dice las cosas. Yo creo que al hondureño no le gusta que le digan la verdad y le molesta, o sea, por ejemplo, ustedes me pueden decir a mí, ‘mire profe su equipo no jugó nada’, pero gané. Y por qué me va a molestar si uno reconoce. Por ejemplo, hubo partido que los rivales nos superaron en ciertos tramos, después nosotros lo superamos y terminamos ganando, pero al final te quedas con el resultado, pero sí, uno tiene que reconocer cuando el rival ha sido mejor o ha hecho mejor las cosas, yo como les digo a los muchachos, miren, en el fútbol vas a poder jugar bien y ganar. Yo no quiero jugar bonito, yo quiero jugar bien y en ocasiones solo vas a ganar, o sea, vas a ganar porque el otro te superó, pero hiciste los goles, entonces hay que saber manejar esas cosas.

No te va a dar porque en realidad, mira, primero te vas a cansar. Son 160 kilómetros en un bus y posteriormente entrenas, vienes y vas a trabajar, no te va a dar, entonces nosotros le dijimos que había un tiempo que no podían trabajar y así lo hizo.

Y no hay mucho tiempo profe, ya los equipos están fichando. Ese es el detalle, por eso a nosotros no nos gusta dar nombres porque a veces uno mismo encarece al jugador porque ya dicen, ‘mira este me da cinco, pero yo te ofrezco 10, este me daría 15’. Entonces vas aumentando y cuando un jugador lo vale creo que vale la pena pagar, o sea, para tener buenos jugadores debes tener un buen presupuesto.

Y sobre lo que dijo “Rambo” de León de proponer a Amado Guevara para una Selección o un David Suazo. ¿Qué opina? No es que esté en contra de ellos, pero hace cuánto no dirigen. A mí me ofrecieron una vez Liga Mayor, dije ‘vamos con mayor’. Me ofrecieron segunda, vamos. Tuve la bendición de estar en primera, reservas, he trabajado con juveniles, lo que pasa que a nosotros solo nos gusta ya agarrar los procesos. Lo que pasa que aquí creen que porque dirijas un equipo de Liga Mayor te quita categoría.

¿Usted considera que un entrenador hondureño tiene la capacidad de hacerse cargo de una Selección Nacional? No es que no tengan capacidad. Capacidad hay. Por ejemplo, Nazar es muy buen entrenador y lo demostrado, Primi es buen entrenador y lo ha demostrado, Castellón con solo nacionales, lo ha demostrado, Humberto Rivera es otro, el mismo Raúl Cáceres, Sambulá que ahora se quedó con las reservas, está Jorge Pineda. Entrenadores nacionales hay, lo que no hay y nos hace falta es, oportunidad, confianza y darles un proceso.

¿Hay un círculo vicioso de entrenadores en Primera División? Siempre están los mismos . En muchos casos es la falta de ética de muchos entrenadores. Yo te lo digo, cuando nosotros estábamos ahorita en el ascenso con Génesis, andaban dos que tres entrenadores siguiendo nuestros partidos, entonces, no es que andan viendo los partidos, andan diciéndole al directivo, ‘mira, voy a ir a ver el partido por cualquier cosa, estoy a la orden’ y ahí estaba. No te doy nombres porque... Ellos ya saben quiénes son. Una vez le mandé a decir a uno que si quiere venir que venga a mejor a los entrenos pues. Es la ética que tienen muchos entrenadores.

Se necesitan más Tilguath como entrenadores. Nuevas caras y menos extranjeros. ¿Así lo cree usted también? Cuando el extranjero viene y trabaja, yo creo que todos admiramos los trabajos, pero yo siempre he dicho que por qué la escuela de entrenadores si cada mes gradúa entrenadores de licencia, vamos a ver, está la A que es la primera, B, C y D. Todos los meses gradúa, ustedes pueden ir a investigar, gradúa entrenadores licencia. De 30 entrenadores que pagan 2,500 por el curso y qué hacen tantos entrenadores. No tenemos mucho. En Liga nacional solo son 10 equipos, en Liga de Ascenso son 32, entonces, cuál es el detalle aquí, hay cupo para 42 entrenadores. Y los de Liga Mayor que tendría que ser ya una liga más profesional, pero en Liga Mayor nadie firma contrato. Eso tenemos que ver, preparar el entrenador para donde va a trabajar.

¿Habrá salidas en el equipo que consiguió el ascenso? Es que el plantel que nosotros teníamos era corto, ceo que los 22 jugadores se van a quedar, los 22 de cancha. Con los porteros no tenemos ningún problema, porque tenemos a Gerson Argueta, a Álvaro Juanes y a Timoteo, más los tres que tenemos en reserva, que era lo único que teníamos en reserva, tres guardametas. Ellos van a estar, yo le dije a la directiva, en porteros no requerimos, nos vamos a quedar con los que tenemos, tienen experiencia, han jugado en primera y sí ocupamos en el medio, en la defensa y adelante.

Por ejemplo, ahorita en Santa Bárbara están invirtiendo en un equipo, no recuerdo el nombre, y el entrenador es Francis Reyes, es un proceso. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que aquí todos quieren empezar arriba. Yo hubiese querido empezar en el Olimpia, pero la posibilidad para que te lo den está alrededor de que cuantos currículos mandas.

¿Cuál cree usted que es el principal motivo de la crisis de fútbol hondureño?

La no formación. A la Fenafuth no le interesa la formación, eso ténganlo claro, no le interesa la formación, el niño tiene que aprender jugando, desde que vos vas y yo le puedo decir ‘vayan a la ligas menores’, y ustedes van a ver equipos que tienen 20 jugadores y juegan 10. ¿Y los otros 10? Entonces vas frustrando al niño. ¿Cuál es el problema? No les interesa, no tenemos buenas canchas, ahora, los mejores entrenadores tienen que estar en el área de formación.

Y en la Selección Mayor viene a golpear todo. Mire ese 4-0 ante México.

Lo malo que haces en las selecciones de abajo o en la formaciones va a repercutir arriba. Por ejemplo, empiezan en la sub-15, 17, 20, 21, 23, mayor. Hay procesos que los siguen, pero hay unos procesos que se cortan, por ejemplo, yo puedo tener 15, 17 años, pero yo puedo estar en la 23 o en la mayor. Entonces te puedes saltar esos procesos, pero acá no. Acá está lo del problema de educación, o sea, yo le dije a la Federación que les diera en los tiempos libres, cuando yo estuve, clases de inglés. ¿Qué me dijeron? Mande el correo, pero no creo que lo miren, así me dijo la de Recursos Humanos. Entonces, cuál es el detalle aquí, el desinterés que hay por los niños.

O sea, primero el jugador es persona, es hijo y después es jugador, pero aquí es al revés. Por qué muchos no quieren venir a la Selección. El “Choco” por ejemplo, él está asegurando su futuro, piensa en su familia, la Federación después de que ya no lo vuelvan a llamar no lo van a tomar en cuenta. Bueno, ahí está Amado Guevara y Pavón, nunca se han tomado en cuenta, es claro.

¿Lo que pasa en la Selección de Honduras no es culpa de Diego Vázquez entonces o sí tiene responsabilidad? ¿O hay una mala generación de jugadores?

No me pueden decir que es mala generación, pasa lo que yo como entrenador te ofrezco. Yo puedo ser el entrenador más soberbio y todo, pero si yo te ofrezco y vos te la jugás conmigo porque sabes que tienes un buen entrenador. Vaya, ustedes miren a Troglio en Olimpia, todos se la juegan con él, entonces algo tiene Pedro.

¿Manejo de grupo no?

Sí. Ahora, cuando dicen mala generación. ¿Jorge Álvarez es mal jugador? ¿Luis Palma es mal jugador? ¿Kervin Arriaga es mal jugador? ¿David Flores es mal jugador?

Pero el tema de los actos de indisciplina existe en todos los equipos. ¿Cómo lo maneja por ejemplo Tilguath?

Yo siempre les he dicho en los equipos, yo fui joven y a veces fui indisciplinado, pero habían entrenadores que me castigaban y me castigaron. Ahora, si te equivocas y tienes actos de indisciplina vas a pagar, seas pequeño o seas grande.

¿Hay multas en el Génesis?

Una puede ser la multa, otra puede ser... Por ejemplo, un jugador se equivoca y usted como periodista pregunta por qué no va. Se equivocó, hizo un acto de indisciplina, entonces vengo yo y no, pero ustedes empiezan a indagar. Ahora, viene el jugador y dice que no juega porque el entrenador no lo quiere. Si él no te dice por qué fue castigado por el acto de indisciplina, entonces lo digo yo. Yo tengo que decirlo, si él no lo dice y va a querer hacerme ver mal a nosotros como cuerpo técnico y al equipo, entonces hay que hablar.

Lo que menos me gusta a mí es que le toquen el dinero al jugador, pero hay jugadores que a gritos te pidan que le quiten el dinero.

¿Usted cree que Alberth Elis hizo bien en hablar y mencionar lo de los actos de indisciplina en la Selección?

Yo creo que no porque no era la persona ideal. Ahí tenía que decirlo el cuerpo técnico, decir ‘no está convocado por esto y esto’, hizo un acto de indisciplina y ya estuvo, no digas el por qué.

¿Cómo controlar esa lucha de egos en un equipo?

No sé si es lucha de egos, vos no sos ni más ni menos que los que están. Yo te lo digo, a Costa Rica le fue bien en un Mundial y no era cuestión de egos, era cuestión de que Keylor jugaba en el Real Madrid. Ahora la cuestión aquí es que tienen que pensar que ahí ya todos somos iguales, que en el campo marcan una diferencia si estamos claros, pero cuando empiezan con esa lucha de esto y lo otro, no es bueno ni para el país y no es bueno ni para ellos.