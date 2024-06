Tomás Sanzano, el técnico español del Summer Camp en la Academia Povoa: “En Honduras hay mucho talento”

Esta semana continuó la actividad en el Summer Camp organizado por Povoa Pro Academy, escuela de fútbol del jugador hondureño Jonathan Rubio. El mismo busca desarrollar e implementar conocimientos futbolísticos de primera clase en niños y jóvenes de 4 a 17 años de edad. El campamento es impartido por el técnico español Tomás Sanzano, quién cuenta con una amplia experiencia en la formación de jugadores jóvenes en escuelas élite de Europa. Además, formó parte del cuerpo técnico del Villareal CF.

DIARIO DIEZ se trasladó hasta las canchas de la colonia Juan Ramón Molina, lugar donde se llevan a cabo los entrenamientos, para conocer algunas impresiones de este prestigioso entrenador. Habló sobre Jonathan Rubio, el fútbol en Europa y la exportación de jugadores hondureños hacia el extranjero. --- LA ENTREVISTA --- -¿Nos puede comentar un poco acerca de usted? Me llamo Tomás Hernández Sanzano, tengo 44 años de edad, vengo de la Comunidad Valenciana, España. Licencia UEFA Pro, cursos, máster relacionado con la dirección técnica, ¿nos puede comentar de su carrera como entrenador? Yo era futbolista, pero me di cuenta de que no iba a llegar a jugar mundiales y corté pronto. Con 23 años dejé de jugar y empecé a dirigir. Tuve la gran suerte de que tenía un muy buen amigo mío dirigiendo en el base de Villarreal y entré directamente.

Entonces, ya con la formación de la Real Federación Española de Fútbol y dentro de una escuela que trabaja a un nivel espectacular, tuve esa oportunidad de desarrollarme de una buena manera desde el primer momento. Después de eso, he tenido paso por diferentes equipos, también en mi propia empresa, Salto International Sports. Con ella nos hemos dedicado un poco a hacer campamentos y a la representación de jugadores, pero a mí realmente lo que me gusta es el campo, entrenar. También soy director metodológico, director deportivo, máster en formación para los institutos IFP, pero bueno, a mí lo que me gusta realmente es el campo, trabajar en campo. ¿Objetivo de su llegada por tercera vez a Honduras? Con Povoa Academy, vengo porque realmente creo que aquí en Honduras hace falta un cambio. A nivel europeo el entrenamiento es bastante diferente a lo que yo he visto siempre que he estado por aquí, no solo en Honduras, en toda Centroamérica. La verdad que incluso más rápido de lo que yo creía, porque yo siempre les digo lo mismo, la diferencia mayor que hay entre Europa y Centroamérica o América del Sur es ese ritmo, esa chispa, esas ganas de más y la verdad es que los chicos lo han aceptado muy bien, yo esperaba que a finales de semana empezáramos a notar ese cambio, pero la verdad es que ayer yo ya noté esas ganas en ellos de cambiar. Es difícil, porque al final, todo requiere una adaptación, pero sobre todo en los primeros entrenamientos de la mañana, que ellos aún están con esa fuerza y el oxígeno les llega bien al cerebro ellos funcionan duro, van duro. Después, conforme va pasando el tiempo, la verdad es que baja un poquito el ritmo, pero es lógico, necesitan de esa adaptación. Tiene 15 días cada cupo del Summer Camp y sé que van a llegar a un ritmo fuerte. Yo siempre les digo lo mismo, una vez conoces ese ritmo, ya depende de ustedes dónde quieran llegar. Si tienen ese ritmo siempre, eso se lo quedan para siempre y si no, volverán a lo de antes. Para que un jugador tenga éxito es importante el desarrollo en las edades tempranas. ¿Cómo se debe trabajar este fútbol base para el desarrollo de futbolistas élites? Al final tú tienes jugadores que con edades tempranas ya te das cuenta de que tienen algo especial, ese talento innato lo tienen. Después, con el talento innato, quizá sea un 10% porque tú necesitas trabajar eso, necesitas crecer, formarte como profesional, porque no es fácil ser profesional. No es solo, soy muy bueno, juego en el Real Madrid, juego en el Barcelona, no, eso tiene una exigencia a nivel mental, a nivel psicológico, que para eso tienes que estar preparado. Necesitas poder trabajar desde edades tempranas, en ese nivel ya de profesionalidad, de exigencia, de trabajo con psicólogos y trabajo con nutricionistas. En otras épocas, con tener talento te valía, hoy se necesitan muchas más cosas. Es una inversión de las familias, de los clubes o compartida para que tú puedas llegar a ese nivel de excelencia que requiere hoy el profesionalismo.

¿Qué ha podido percibir del fútbol base en nuestro país? Yo creo que hay mucho talento, pero falta lo que acabamos de comentar, el profesionalizar todo ese proceso. Creo que el problema ya no es solo de fútbol base, el problema viene desde arriba, desde Primera División, que debería ser más profesional desde mi punto de vista y a partir de ahí profesionalizar todos los escalones. Eso lo notan los chicos cuando viajan a Europa, por ejemplo, a entrenar. Aquí también tienen un problema de canchas, muchas veces. El trabajo que pueden tener en ellas tampoco les facilita ese ritmo europeo que es mucho más exigente. Pero bueno, yo creo que lo que es a nivel de talento, jugadores con talento, hay muchísimos, he visto muchos en las tres veces que he estado. Jugadores con mucho talento en los que se debería invertir, ya no a nivel económico, sino tiempo, esfuerzos en ellos para que puedan llegar a triunfar en esto del fútbol, que no es fácil, la verdad. ¿Cuál es la diferencia del fútbol base de Honduras y el de Europa? A ver, no digo ni que sea mejor ni peor lo que hacemos en Europa. Yo creo que está más enfocado al conocimiento de lo que es el fútbol real. Nosotros pocas veces vas a ver un entrenamiento donde solo hagan físico, se pongan a correr, a hacer saltos, nos enfocamos en todo dirigido a lo que es el juego. El juego es lo que rige nuestro entrenamiento y desde ahí ya lo dividimos en diferentes fases, pero siempre nuestro trabajo va a ir enfocado al juego, a mejorar el juego. Si se enfocan en mejorar el juego, Yo creo que el crecimiento que puede tener Honduras es grande porque, como ya te digo, talento hay. También, lo que te he dicho antes, desde los clubes de primera división deberían hacer esa inversión de dinero y de tiempo para sacar jugadores que puedan estar preparados, pero yo creo que el futuro que se espera puede ser un buen futuro. Desde Federación se está haciendo un buen trabajo y vamos a ver lo rápido que llega el resultado. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales a corto plazo que se podrían mejorar para tener un mejor fútbol en nuestro país? Yo creo que hay una cosa que sí que está cambiando, que es la formación de los técnicos. Durante pandemia organizamos un curso online y se matriculó un montón de gente de aquí de Honduras y uno de ellos, la verdad, el que más me sorprendió porque era un chico con mucho conocimiento, muchas ganas de aprender, me dio la satisfacción de poder leer que estaba trabajando en la Federación. La verdad es que si empiezan a trabajar con gente formada, que quiere formarse, actualizarse, eso va a cambiar. Van a conseguir técnicos con otro tipo de pensamiento, con un trabajo europeo, y si tú desde arriba empiezas por tener un trabajo a ese nivel, vas a transmitir a los chicos y hará crecer a los jugadores de una forma óptima, que es lo que necesitan. ¿Cree que influye la alimentación y los cuidados? Cualquier mínimo detalle va a acabar de influir, la alimentación, la situación familiar, el nivel sociológico en el que te muevas, todo te va a influir, el nivel de esfuerzo y de exigencia que tenga tu familia contigo, cualquier mínimo detalle te hace desviarte del camino o te hace llegar. Evidentemente la alimentación es un detalle bastante importante. Si tú llegas a entrenar y estás bien alimentado, además tienes un tiempo de recuperación, te vuelves a alimentar y vuelves a trabajar, eso te permite crecer. Si no estás bien alimentado, pues como tú entenderás, es un trabajo físico. Para un trabajo físico necesitas gasolina. ¿Cree que influye la perspectiva que las personas tienen sobre el fútbol de nuestro país para que no salgan jugadores al extranjero? Si quieres que te diga la verdad, no lo sé. Yo lo que creo es que salir al extranjero muchas veces no es tan fácil como la gente cree. Yo mismo ya te digo, tuvimos la empresa, nos dedicábamos un poquito a la representación y es complicado porque hay miles de jugadores en el mundo, miles de intereses entre agencias de representación, de clubes. No es un trabajo fácil. Entonces, ¿qué te puede hacer llegar un poquito a cubrir ese grupo de jugadores que salgan al extranjero? Que la selección esté arriba, que los clubes a nivel de CONCACAF puedan llegar lejos en las competiciones, todo eso te va a ayudar a que salgan. Si no se muestran internacionalmente, para los jugadores es complicado llegar fuera. Sobre Povoa Pro Academy, ¿qué nos podría decir? Yo conozco a la gente que está aquí metida desde hace muchos años y puedo decir que son gente que busca hacer las cosas de una forma profesional y optimizar los recursos, que los chicos se puedan ejercitar en un ambiente óptimo. Además, generan un contexto para su crecimiento que yo creo que es adecuado y están trayendo cosas diferentes. Al traer cosas diferentes, el resultado acabará siendo diferente.