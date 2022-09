Troglio tras perder el invicto y liderato contra Motagua: “Ahora hay que masticar bronca y aguantársela”

Valoraciones del juego: “Creo que el trámite del partido fue donde no había un ganador y era de trámite parejo, sin tanto peligro, pero en definitiva, eso solalmente es una anécdota. Se juega hasta el minuto 95’, tuvieron esa posibilidad, la concretaron y se llevaron el partido. En cuanto a merecimiento sí, lo justo hubiera sido que no hubiese un ganador pero eso son solamente situaciones, lo importante es meter la pelota adentro y ellos lo hicieron y ganaron el partido”.

¿Qué le pasó al equipo?: “Creo que los clásicos generalmente son así, no hay un equipo que sobresalga sobre el otro en el juego. Son partidos duros, cerrados, de pocas llegadas, con mucha fuerza y choques, no creo que ninguno de los dos sobresalió, creo que fue un partido muy parejo con pocas situaciones de gol. Ganó quien tuvo la virtud de hacer el gol, en el fútbol no siempre se juega bien o mal, los clásicos a veces salen distintos y este fue así, con una cancha pesada y con mucha acumulación de partidos de los dos equipos, pero ellos tuvieron la suerte de concretar en la última jugada. Se llevaron la victoria, no hay merecimiento, hay que reconocer que quien mete el gol gana y esto es así”.

Si Olimpia hubiera apretado, ¿se hubieran llevado los tres puntos?: “No porque nosotros apretamos lo que Motagua nos dejó, no es que nosotros no quisimos apretar. Hubo una figura de dos líneas de cuatro bien marcadas con jugadores defensivos y lógico que fue difícil entrar en esas dos líneas de cuatro que proponía el rival, no es que nosotros no apretamos mal, hicimos hasta donde Motagua nos permitió. En el segundo tiempo la única situación de peligro de gol fue la del gol de ellos y la de José García de nosostros. Los dos nos anulamos pero en el fútbol gana el que hace el gol. Digo que el trámite del partido era para un juego que tenía que terminar en empate pero en el fútbol ganas con una situación a último minuto. El fútbol no es ganar todos los fines de semana, a lo mejor acá hay una costumbre equivocada de creer que vas a ganar todos los fines de semana y todos los clásicos, tampoco. Cuando hay una paridad tan grande entre dos equipos vas a ganar y perder clásicos y partidos, el fútbol es así, es lógico que no nos gusta perder pero tenes que entender que también se pierde”.