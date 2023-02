Troglio habló del penal: “A Olimpia también lo perjudican, hasta que no haya VAR las equivocaciones van a estar”

Pedro Troglio también dio su punto de vista sobre el polémico penal que no fue sancionado a favor de Potros en los últimos minutos, donde la pelota le pegó en el codo a Maylor Núñez, lateral de los albos.

“Fue un partido de ida y vuelta, de errores y equivocaciones, me quedo con lo hecho hasta el minuto del empate. Enfrentamos a un buen equipo, les hemos perdonado la vida”, expresó.

El argentino asegura que dejaron con vida al conjunto olanchano, sobre todo en el primer tiempo. “Fue difícil, durísimo, creo que los dejamos con vida en el primer tiempo, donde pudimos haber liquidado el partido. El empate es un gol de otro partido, un golazo al ángulo, desde ahí no habían generado ninguna ocasión, empezamos a equivocar el camino, comenzamos a perder muchas pelotas en ataque, ellos tuvieron una ocasión clara para ganarlo, así como nosotros”.

“Le pega en el codo, pero bueno, eso lo dirán los especialistas mañana, (Maylor) Núñez me dijo que le pegó en el codo, el fútbol es así, el otro día contra Real España si no hubiésemos ganado habríamos sido perjudicados, ahora si fue penal ya van a decir ‘otra vez Olimpia’. Pasa para todos, yo me imagino que si buscamos un partido de Olancho para atrás habría algún partido que fue favorecido, yo mejor trato de evitar porque nos pasa a favor y nos pasa en contra”, explicó Troglio.

El estratega del Olimpia afirmó que mientras no exista el VAR los errores arbitrales se van a seguir dando. “Yo creo que pudo haber sido expulsado algún jugador de Olancho si habría sido amonestado antes, hay cosas para buscar, fue un partido con mucha falta, muchas infracciones graves que no fueron amonestado”.