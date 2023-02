Exjugadores desnudan al Vida: “Jairo Martínez y Edil Gutiérrez le mienten a Luis Cruz, son malos y tóxicos; salís a la pulpería y te sapean”

”Cuando yo llego al Vida me encuentro con dos personajes que en un club profesional para mí eran inimaginables, que por tema de envidias e intereses, se inventaran rumores míos, información falsa que le daban al presidente, como que era un mujeriego y fiestero”, contó Víctor, quien en los últimos partidos del campeonato no fue enlistado por órdenes de “arriba”.

“Al llegar al aeropuerto de Tegucigalpa, Edil me vino a buscar y en el coche ese tío me habló mal de todo el mundo, de todo el plantel, que este es malísimo, que ese (Luis) Palma y ese Mango (Carlos Sánchez) no sé qué. Y yo pensé ‘joder, ¿pero cómo alguien que trabaja en el club le dice pestes del equipo al nuevo fichaje?’ De Palma me dijo puras cosas negativas y tóxicas, porque nada de lo que me podía contar era cierto, ellos son personas tóxicas y malas”, relató Víctor Blasco.

“Edil, al principio fue muy mi amiguito, y luego empezó a hablar pestes de mí, cosas que no eran ciertas. Es el típico hombre que a la cara no te dice nada, habla mal de ti y en tu cara te habla mal de otra persona, es un hipócrita. El Edil me hizo las mil y una. Al final Fernando Mira era una buena persona el pobre, pero era un portugués en Honduras, a él le decían tú haz esto y él lo hacía”, contó el español que ahora juega en el exótico país de Camboya.