Yan Maciel revela el número de camisa que usará con el Olimpia de Pedro Troglio

La afición olimpista tiene altas expectativas con el volante brasileño Yan Maciel, quien viene de jugar con el Águila de El Salvador y que ya suma dos semanas de entrenamiento con el más popular del país.

En su intervención ante los medios de comunicación Maciel reveló que sus expectativas con el Rey de Copas son las mejores y “aquí venimos a ser campeones y ganar copas, ese es mi deseo. Tener objetivos grupales y ganar títulos”.

-¿Promete goles?-le consultaron los comunicadores que cubren la fuente de Olimpia

No, no prometo goles, porque soy volante y tengo que aportar en otras cosas. Lo más importante son los objetivos del grupo.

-¿Qué número usará?-

Creo que usaré el 10, pero eso no importa mucho. Lo que lleve en la espalda no importa, lo que importa es el escudo del equipo.

-¿Pero sabe del significado de ese número en Olimpia?-

Sí, pero eso no me pesa y no me afecta. Es cualquier número para mí y voy hacer las cosas de la mejor manera como siempre lo he hecho.