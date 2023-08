Yeison Mejía revela el número de camiseta que quería usar en Motagua y confirma por qué tuvo que aceptar la “10”

“Para eso nos trajeron, creo que tenemos que estar peleando ahí porque tenemos que hacer la diferencia, el equipo ha hecho todo el esfuerzo para así tener buenos jugadores y estar peleando en las dos competiciones”, comentó Yeison.

Al exjugador de Real España le asignaron el número “10” en Motagua y le consultamos sobre el peso de la misma. Curiosamente, confesó que realmente quería otro dorsal.

“Al final creo que no es el número el que juega, en todos los equipos donde he estado he usado la ‘12’, pero ya que Marcelo Santos la anda creo que tengo que respetar la trayectoria de él”, comenzó.

“Quería usar la número ‘30’, que es la fecha que nació mi mamá, pero al final los presidentes me ofrecieron la ‘10’ y no podía decirles que no, sabiendo que llegaba como un gran fichaje a Motagua. La verdad que estoy muy contento y motivado, al final no es el número el que juega, esperamos seguir haciendo las cosas de la mejor manera como hasta ahora”, afirmó Yeison Mejía.

En cuanto a lo que espera en esta nueva etapa, un posible llamado a la Selección de Honduras está entre sus planes.