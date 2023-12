Yustin Arboleda analiza al Motagua de Diego Vázquez y dice que Olimpia siempre será favorito: “Es el más grande”

Los ánimos previos a la final

“Los ánimos están bien, estamos nuevamente en una final, creo que cada partido tiene una historia diferente, nosotros somos conscientes que dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo, obviamente también es porque este equipo ha dejado la vara tan alta que pareciera que cuando empatas un partido, quizás de la forma que se empató, pareciera que todo estuviera mal. Nosotros nos evaluamos internamente y sabemos que podemos dar más. Sabemos que no fue nuestro mejor partido, pero aún así no perdimos. No creemos que volvamos a repetir un partido como el que hicimos el domingo, estamos tranquilos y afinando los últimos detalles”.

Mérito de Motagua o ustedes dejaron de hacer cosas

“Creo que fueron ambas, Motagua hizo un partido inteligente, tiene buenos jugadores y un gran entrenador, siempre los hemos respetado, pero nosotros sabemos que no fue nuestro mejor partido y dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo, estos dos días vamos a ultimar detalles para llegar de la mejor manera”.

Se perdió lo de ser favorito por lo hecho en la primera final

“Cada quien puede opinar como el parezca, acá los únicos responsables somos los involucrados, al final destino dirá si te alcanzó para ser campeón, en lo que llevó aquí en Honduras, casi siete años, Olimpia siempre ha sido favorito de todos los torneos porque es el equipo más grande, el que siempre da la cara, porque es el equipo que tiene los mejores jugadores. Lo que puede hablar la gente y la prensa no nos tiene que sacar de nuestro enfoque que es ir el jueves a conseguir el objetivo, que depende de lo que podamos hacer.