¡Messi sacó la varita y anotó un golazo en su debut en la MLS! Inter Miami consigue tres puntos importantes ante el New York RB

Con un gol de Lionel Messi sobre el final, el Inter Miami venció de visita 2-0 al New York Red Bulls en la reanudación de la liga estadounidense (MLS) y sueña con clasificarse a los playoffs.

Min 66: Cambio de New York RB

MIN 84: El balón lo tiene New York Red Bulls, pero no generan peligro sobre la portería de Callender.

INICIA LA SEGUNDA PARTE EN NEW YORK

New York ha realizado dos cambios: Peter Stroud y Tom Barlow reemplazan a Dru Yearwood y Elias Manoel

Min 27: Infracción de Sean Nealis sobre Diego Gómez y Las Garzas podrán mandar la esférica al área de New York RB.

Min 33: Se levantan todos los suplentes de Miami, a excepción de Busquets y Messi, los fans alzan la voz exclamando “We want Messi”

El árbitro central fue a visitar el Var y mayor seguridad no decretará la falta penal. Se salvó el hondureño.

Min 45. Se agregarán 2 minutos más, Inter Miami vence a New York Red Bulls 1-0 con gol de Diego Gómez.

New York Red Bulls: Carlos Miguel Coronel (P); Cameron Harper, Andrés Felipe Reyes, Sean Nealis (C), John Tolkin; Omir Fernández, Frankie Amaya, Daniel Edelman, Dru Yearwood, Luquinhas; Elias Manoel.