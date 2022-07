Gareth Bale es contundente sobre el nivel de la MLS en su presentación: “Esta no es una liga para venir a retirarse”

El futbolista galés Gareth Bale fue presentado este lunes como la nueva estrella del Los Ángeles FC (LAFC) y aseguró que aspira a una larga estancia en el equipo y ayudar a que el fútbol crezca en Estados Unidos.

“Todavía tengo 32 años, al final de la semana (sábado) tendré 33, así que aún me quedan muchos años por delante”, recalcó el extremo desmintiendo las versiones de que eligió este destino para preparar su participación con Gales en el Mundial de Catar de finales de año.

“No he venido aquí solo para estar seis, 12 meses. He venido para intentar estar el mayor tiempo posible”, recalcó un sonriente Bale durante la conferencia de prensa en el estadio Banc of California de Los Ángeles.

Tras terminar su contrato con el Real Madrid, el galés abre una nueva etapa en la liga norteamericana (MLS) en la que aspira a ganar títulos con el equipo angelino pero también a seguir jugando torneos internacionales con su selección.