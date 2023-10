OFICIAL: ¡Ya se despidió de Messi! Tata Martino confirmó la primera salida del Inter de Miami y Luis Suárez tomaría su lugar

El argentino aseguró que Josef Martínez no seguirá ligado al club de la Florida y que ese fue el motivo principal por el que no viajó para jugar ante Charlotte.

“Josef no ha viajado porque es muy dificil que él pueda continuar en la institución en la próxima temporada. Estuvimos hablando y lo más prudente y lo que se decidió fue que no viajara para no correr riesgos”, dijo el DT.