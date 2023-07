Luis Suárez con drástica decisión para dejar el Gremio y fichar por el Inter Miami: ¿devolver todos sus salarios?

El delantero está recuperándose de una lesión en la rodilla y no fue convocado para el partido de esta tarde ante Atlético Mineiro por el Brasileirao, lo que ha provocado que la ilusión por verlo en Estados Unidos crezca.

“El valor alcanzaría algo cercano a los 10 millones de dólares”, señala el citado medio. Pero el jugador está teniendo un problema mayor con el club que no es financiero.

“La cuestión que ha parado las conversaciones y molestado a Suárez no es financiera. Es solo que Gremio hace una demanda para negociar la salida con la que el uruguayo no está de acuerdo: el equipo quiere que se comprometa a no defender a ningún otro club de fútbol en 2023”, asegura la misma fuente.

Y es que Suárez sufre desde mayo dolores en la rodilla derecha, un problema que ya ha sido reconocido públicamente por la entidad. No obstante, el goleador entiende que si se recupera tras el tratamiento y está en condiciones de actuar, puede seguir su carrera en otro equipo.