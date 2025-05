"La verdad es que hay veces que hay errores puntuales como el partido pasado (contra los San Jose Earthaquakes), ¿viste? No son excusas, pero siempre pasa algo con los árbitros en alguna jugada puntual. Creo que la MLS tendría que mirar un poquito más el tema de los árbitros", dijo Messi a la retransmisión de Apple.

Previamente, Messi había reclamado tras el encuentro que el primer gol llegó tras una cesión al portero del Orlando City que el árbitro no consideró como tal.

Mascherano , no obstante, evitó cargar contra los árbitros e insistió en los errores propios que tan caro le están costando a su conjunto.

"Claramente el responsable soy yo, lo vengo diciendo (...). No podemos permitirnos los errores que tenemos. Eso está claramente identificado pero no sirve de nada que yo venga a hacer este relato porque sigue pasando. En muchas de estas cosas estamos fallando nosotros como cuerpo técnico y tenemos que intentar buscarle la vuelta para no seguir fallando y para que el equipo empiece a tener resultados", añadió.