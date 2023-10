La promesa del Inter de Miami a Messi que ni Barcelona pudo cumplir: “Yo le di mi compromiso de que haré todo”

Ahora vive en Estados Unidos una nueva etapa y el Inter de Miami en voz de uno de los propietarios, Jorge Mas, le hizo una promesa al argentino.

El directivo prometió a Leo que habrá una despedida del Barcelona: “club que lo acogió cuando era niño”.

“La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona”, afirmó Jorge Mas en una entrevista que dio a Diario AS.