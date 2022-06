OFICIAL: Carlos Vela es renovado por LAFC y buscará ganar el título de la MLS junto a Gareth Bale

El punta mexicano, de 33 años, ha sido una de las grandes estrellas de la MLS de los últimos años y fue reconocido con el premio MVP (Jugador Más Valioso) en 2019.

Vela, sin embargo, no ha podido aún liderar al equipo hasta su primer título de liga, un objetivo que pesó en su decisión de seguir en Los Ángeles.

“Lo dije desde el primer día. Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año”, señaló el delantero antes del partido del domingo ante el New York Red Bulls.

Tras quedarse fuera de playoffs por primera vez en 2021, el LAFC ha repuntado con fuerza esta temporada y encabeza la clasificación de la MLS con 31 puntos en las primeras 16 jornadas.