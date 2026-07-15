Messi quiere ser bicampeón: Argentina echa a Inglaterra en las semis del Mundial

Inglaterra cayó derrotado 1-2 ante Argentina en el duelo correspondiente a la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Cabe recordar que ahora la Albiceleste tendrá que enfrentarse a España el próximo domingo en la gran final del torneo más importante en el fútbol.
-- PARTIDO EN VIVO --
MIN 90+12 - ¡¡FINAAAAAAAAAAAAAAL DEL PARTIDO!! ¡¡ARGENTINA SE CLASIFICA A LA GRAN FINAL DEL MUNDIAL 2026 TRAS REMONTARLE A INGLATERRA EN LAS SEMIFINALES!!
MIN 90+2 - ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE LAUTARO! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA!! Tras un disparo de Mac Allister al palo, Lionel Messi levantó un centro desde el costado derecho y apareció el Toro en el segundo palo para marcar el 2-1 en Atlanta.
MIN 85 - ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ENZO!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ARGENTINA!! El volante recibió un pase de Lionel Messi, acomodó la pelota con zurda y sacudió un derechazo cruzado para vencer a Jordan Pickford en Atlanta.
MIN 74 - ¡SE SALVA INGLATERA! Rodrigo de Paul mandó el centro al área que fue conectado de cabeza por Mac Allister, pero su remate se estrelló en el palo derecho de la portería de Pickford.
MIN 68 - ¡¡SAN PICKFORD!! Messi mandó un centro al área que fue conectado por uno de sus compañeros, pero el arquero de Inglaterra se viste de héroe para evitar el empate de la Albiceleste.
MIN 54 - ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE GORDON!! ¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRA!! Anthony Gordon le ganó la espalda a Nahuel Molina y apareció en el segundo palo tras un centro de Morgan Rogers para marcar el 1-0 en Atlanta.
MIN 46 - ¡AVISA ARGENTINA! Julián Álvarez se metió al área con peligro y sacó un remate peligroso que fue rechazado por Pickford.
2:05 PM - ¡COMENZÓ LA SEGUNDA PARTE EN ATLANTA!
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MIN 45+3 - ¡FINALIZÓ EL PRIMER TIEMPO! Inglaterra y Argentina se van al descanso con el empate en el marcador tras 45 minutos.
MIN 45 - ¡TIEMPO AGREGADO! Tres minutos añadió Ismail Elfath en el primer tiempo del encuentro entre ingleses y argentinos.
MIN 41 - ¡AMONESTACIÓN! Lisandro Martínez recibe una cartulina amarilla luego de cometer una falta táctica para detener el contraataque inglés.
MIN 38 - ¡SE SALVA INGLATERRA! Enzo Fernández se atrevió a sacar un remate de larga distancia que se escapó apenas por arriba del arco de Pickford.
MIN 37 - ¡AMONESTACIÓN! El árbitro le muestra a Elliot Anderson una cartulina amarilla luego de una fuerte entrada para frenar el ataque de Messi.
MIN 23 - ¡PAUSA DE HIDRATACIÓN! Inglaterra y Argentina no se hacen daño en los primeros minutos de partido, pero sí están proponiendo un juego muy intenso ambas selecciones.
MIN 19 - ¡AVISA INGLATERRA! Harry Kane recuperó el balón cerca de la portería argentina y el equipo inglés se metió por el costado derecho, pero el 'Dibu' cortó ese ataque tras un centro raso.
MIN 11 - ¡EL ÁRBITRO DEJA JUGAR! Elliot Anderson quedó en el suelo con Enzo Fernández y no lo dejó reincorporarse en una clara intención para no permitir dejarlo jugar. Sin embargo, Elfath no lo amonestó.
MIN 2 - ¡SE CALIENTA EL JUEGO! Una infracción de Enzo Fernández sobre Elliot Anderson motivó un cruce entre diferentes futbolistas en mitad de cancha.
1:00 PM - ¡COMENZÓ EL PARTIDO! Inglaterra y Argentina ya juegan por la semifinal de la Copa del Mundo 2026.