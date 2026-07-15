La IA revela quién clasificará a la final del Mundial entre Inglaterra y Argentina

La segunda semifinal del Mundial 2026 promete ser uno de los partidos más emocionantes del torneo. Inglaterra y Argentina se enfrentan este miércoles por un boleto a la gran final, donde ya espera España tras eliminar a Francia. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, llega con la confianza por las nubes después de imponerse 3-1 a Suiza en los cuartos de final. El vigente campeón del mundo está a solo un paso de disputar una nueva final y mantiene vivo el sueño de conquistar su cuarta Copa del Mundo. Gran parte de las esperanzas argentinas recaen en Lionel Messi, quien a sus 39 años continúa siendo decisivo. El capitán suma ocho goles en el Mundial 2026 y ha vuelto a demostrar que aparece en los momentos importantes, acompañado por figuras como Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes, fundamentales en el equilibrio del equipo.

Del otro lado estará una Inglaterra que también llega invicta y con argumentos suficientes para soñar con el título. Los dirigidos por Thomas Tuchel dejaron en el camino a Noruega tras imponerse 2-1 en el tiempo extra y cuentan con una generación de futbolistas de primer nivel encabezada por Jude Bellingham y Harry Kane, ambos con seis anotaciones en el torneo. Mientras Argentina busca convertirse en el primer bicampeón consecutivo del siglo XXI y alcanzar su cuarta estrella, Inglaterra intentará volver a una final mundialista y conquistar un título que se le niega desde 1966. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

¿Qué predice la Inteligencia Artificial?

De acuerdo con el análisis realizado por la inteligencia artificial, Argentina parte con una ligera ventaja para quedarse con el triunfo, aunque se espera un partido extremadamente parejo. La predicción se basa en el rendimiento mostrado por la selección de Lionel Scaloni durante el torneo, su fortaleza en los partidos de eliminación directa y la experiencia de un grupo que sabe cómo competir bajo máxima presión. A ello se suma el impacto que sigue teniendo Lionel Messi, capaz de marcar diferencias tanto con goles como con asistencias y liderazgo.