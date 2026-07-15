La frase de Ibrahimovic sobre Messi que calienta el Argentina-Inglaterra: "Ahora..."

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el exfutbolista sueco volvió a rendirse ante Lionel Messi y dejó una frase contundente.
Zlatan Ibrahimović analizó el esperado cruce y lanzó una declaración que rápidamente se hizo viral. El sueco, que compartió vestuario con Messi en el FC Barcelona, aseguró que los ingleses ya conocieron “La Mano de Dios” y ahora descubrirán “el pie izquierdo de Dios”.
El exdelantero, actualmente panelista de Fox Sports junto al francés Thierry Henry, fue consultado sobre el partido y dejó entrever su preferencia sin nombrar directamente a la selección favorita.
“Inglaterra ya vio la Mano de Dios. Ahora va a ver el pie izquierdo de Dios”, afirmó Ibrahimović.
La frase hace alusión al histórico gol de Diego Maradona en el Mundial de México 1986, conocido como “La Mano de Dios”, y al talento de Messi.
Por su fuerte carga simbólica, el comentario se difundió rápidamente en redes sociales, especialmente por el contexto del clásico enfrentamiento entre argentinos e ingleses en una Copa del Mundo.
Messi enfrentará por primera vez a Inglaterra
El encuentro de este miércoles tendrá un condimento especial para Lionel Messi. A sus 39 años, el capitán argentino nunca se enfrentó a la selección de Inglaterra, ni siquiera en partidos amistosos.
Su debut ante los Tres Leones llegará nada menos que en una semifinal mundialista, con la posibilidad de llevar a la Selección argentina a una nueva final de la Copa del Mundo.
Además, el rosarino atraviesa un gran momento en el torneo. Suma ocho goles en seis partidos y se ha consolidado como una de las grandes figuras del Mundial 2026.
Las palabras de Ibrahimović incrementaron la expectativa de los hinchas argentinos, que esperan que el pie izquierdo de Messi vuelva a ser decisivo en una noche que puede quedar marcada en la historia.