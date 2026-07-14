Tuchel revela el plan para detener a Messi: "Se me ha pasado por la cabeza"

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reconoció que se ha planteado defender "hombre a hombre" ante Leo Messi en la semifinal del Mundial que disputará este miércoles en Atlanta ante Argentina. "Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás. Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido", afirmó Tuchel en rueda de prensa en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

El técnico alemán manifestó su profundo aprecio y respeto por Messi. "Su torneo ha sido increíble. Cómo Messi lidera al equipo es increíble. No hay más palabras para hablar de esos logros y de la calidad que Messi muestra. Es un líder y el jugador clave para todos los equipos en los que juega", aseguró. "Ves su unión, tienen mucha experiencia, buenos entrenadores, se nota que llevan tiempo juntos y cuando Messi tiene el balón el movimiento comienza. Messi está en el nivel más alto. Estamos aquí para jugar a nuestra manera, a imponer nuestro estilo. Sabemos lo grande que es el obstáculo", añadió. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Un duelo Inglaterra-Argentina siempre llega cargado de simbolismo por la historia que ha tenido durante cuatro décadas.