Deschamps explota contra el arbitraje de Iván Barton: "¿Estaba a la altura?"

El seleccionador francés Didier Deschamps afirmó que, para derrotar a España en la semifinal del Mundial (0-2), tendrían que "haber dado el máximo y no ha sido el caso"

Deschamps se mostró decepcionado con la actuación de su equipo, en la conferencia de prensa posterior a la derrota por 0-2 en la semifinal disputada en el estadio AT&T de Arlington.

"Sabíamos que España defiende bien, dejó poco espacio y, si el nivel técnico es más bajo que en otros partidos no podíamos ganar. Si a nivel técnico y defensivo no estamos a la altura no podemos ganar", dijo.