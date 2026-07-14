  1. Mundial 2026

Mbappé señala al culpable de la caída de Francia: "No eran dignos de una semifinal"

La estrella de Francia no buscó excusas y reconoció que su selección estuvo lejos del nivel necesario para competir por un lugar en la final.

Mbappé señala al culpable de la caída de Francia: No eran dignos de una semifinal

El delantero explicó que el plan táctico diseñado por Didier Deschamps para presionar al rival no funcionó

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14 de julio de 2026 a las 16:20

Kylian Mbappé realizó una fuerte autocrítica tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 a manos de España. El capitán francés no buscó excusas y reconoció que su selección estuvo lejos del nivel necesario para competir por un lugar en la final.

El delantero explicó que el plan táctico diseñado por Didier Deschamps para presionar al rival no funcionó desde el inicio del encuentro, lo que permitió a la selección española tomar el control del partido.

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“Desde el principio, salimos a presionar 3 vs 2. Fallamos en eso, frente a España había que presionar 1 vs 1”, afirmó Mbappé al analizar el planteamiento del equipo.

Además, fue especialmente crítico con el rendimiento colectivo cuando Francia recuperaba la posesión del balón, asegurando que el equipo desaprovechó constantemente las oportunidades de construir juego.

“Luego, cuando recuperábamos, nuestros toques de pelota y nuestros movimientos no eran dignos de una semifinal de la Copa del Mundo”, expresó.

Mbappé cerró su análisis reconociendo que las constantes imprecisiones terminaron marcando la diferencia ante una España que supo imponer su fútbol y sellar su clasificación a la gran final.

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“Hubo demasiadas imprecisiones, no estuvimos a la altura”, sentenció el atacante francés, dejando una de las autocríticas más contundentes tras la eliminación de Les Bleus.

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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