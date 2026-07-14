Mbappé señala al culpable de la caída de Francia: "No eran dignos de una semifinal"

Kylian Mbappé realizó una fuerte autocrítica tras la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 a manos de España. El capitán francés no buscó excusas y reconoció que su selección estuvo lejos del nivel necesario para competir por un lugar en la final. El delantero explicó que el plan táctico diseñado por Didier Deschamps para presionar al rival no funcionó desde el inicio del encuentro, lo que permitió a la selección española tomar el control del partido.

“Desde el principio, salimos a presionar 3 vs 2. Fallamos en eso, frente a España había que presionar 1 vs 1”, afirmó Mbappé al analizar el planteamiento del equipo. Además, fue especialmente crítico con el rendimiento colectivo cuando Francia recuperaba la posesión del balón, asegurando que el equipo desaprovechó constantemente las oportunidades de construir juego. “Luego, cuando recuperábamos, nuestros toques de pelota y nuestros movimientos no eran dignos de una semifinal de la Copa del Mundo”, expresó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Mbappé cerró su análisis reconociendo que las constantes imprecisiones terminaron marcando la diferencia ante una España que supo imponer su fútbol y sellar su clasificación a la gran final.