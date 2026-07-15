Partidos de hoy miércoles 15 de julio en el Mundial 2026: hora y dónde verlo por TV

La emoción del Mundial 2026 continúa este miércoles 15 de julio con un auténtico clásico del fútbol internacional. Inglaterra y Argentina se enfrentarán en la segunda semifinal de la Copa del Mundo para definir al rival de España en la gran final del torneo. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, escenario que albergará uno de los partidos más esperados del campeonato. El balón comenzará a rodar a la 1:00 de la tarde, hora de Honduras y México.

No existe un favorito claro para quedarse con el boleto a la final. La Selección de Argentina llega con la ilusión de conquistar su cuarta Copa del Mundo, tras los títulos obtenidos en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022. Por su parte, Inglaterra busca volver a la cima del fútbol mundial y conquistar apenas su segundo campeonato, luego del histórico título conseguido en 1966. La rivalidad entre argentinos e ingleses es una de las más intensas en la historia de los Mundiales, marcada por inolvidables enfrentamientos y capítulos memorables que aumentan la expectativa para esta nueva edición del clásico. Los aficionados en Honduras podrán disfrutar del compromiso a través de Tigo Sports y Canal 5, además de seguir todas las incidencias, reacciones y el minuto a minuto en la cobertura digital de Diario DIEZ. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Cabe recordar que el ganador de este vibrante enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina avanzará a la gran final del Mundial 2026, donde ya espera España tras asegurar su clasificación en la primera semifinal luego de eliminar a Francia.

-- FICHA DEL PARTIDO --