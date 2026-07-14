Por Barton: el castigo que le puso la FIFA a España tras clasificar a la final

Francia encajó este martes con decepción el final del sueño de los 'Bleus' de ganar la Copa del Mundo de fútbol al ser dominados y eliminados por 'La Roja' en la semifinal (0-2), con lo que disputará la final el próximo domingo frente a Argentina o Inglaterra. La selección francesa de fútbol "no pudo superar a una dominante España" este martes en Dallas (Estados Unidos), destaca el diario Le Monde, en una valoración de una victoria española "bien merecida" ampliamente compartida por los medios de comunicación en Francia, que encajó la derrota el día de su Fiesta Nacional del 14 de julio.

Todo comenzó de la mejor manera para España. A los 22 minutos del primer tiempo, Mikel Oyarzabal transformó un penal en gol y adelantó a la Roja en la semifinal del Mundial 2026 frente a Francia. Con la ventaja en el marcador, el conjunto español buscó impedir que los franceses encontraran espacios para explotar su poder ofensivo, encabezado por Kylian Mbappé, Michael Olise y el resto de sus figuras. Para ello, no dudó en recurrir a faltas tácticas cuando fue necesario.

Fue precisamente en el minuto 31 cuando se produjo la acción que terminó teniendo consecuencias fuera del terreno de juego. Olise intentó escapar por la banda izquierda, pero Marc Cucurella lo derribó con una infracción que le costó la tarjeta amarilla mostrada por el árbitro Iván Barton. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Esa amonestación no solo quedó registrada en el acta del partido, sino que también derivó en una sanción económica para la selección española de cara a la final del Mundial 2026.



FIFA multa a España tras eliminar a Francia

Con el triunfo por 2-0 sobre Francia y el pase a la gran final asegurado, España recibió además una sanción económica por parte de la FIFA. De acuerdo con el numeral III del primer anexo del Código Disciplinario de la FIFA 2026, cada tarjeta amarilla supone una multa de 10.000 dólares para la federación correspondiente. Como Cucurella fue el único futbolista español amonestado durante el encuentro, la Real Federación Española de Fútbol deberá pagar una multa de 10.000 dólares.