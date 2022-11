Keysher Fuller, seleccionado de Costa Rica: “No fue fácil para España, lo dicen porque no estuvieron en la cancha”

El bochorno histórico no hizo que los jugadores ticos se amilanaran. Varios salieron a la zona mixta a hablar y a dar la cara y uno de ellos fue el jugador del Herediano , Fuller, quien dijo que para España el partido no fue fácil.

“Queremos, la ilusión no se ha ido, obviamente sabe que duele bastante estar en esa forma, la ilusión no se ha ido ni las ganas, el domingo tenemos una revancha, tenemos dos oportunidades más, hay que aprovecharlas”, agregó Fuller.

“Si uno supiera que nos van a meter siete, no pasan estas cosas. Uno debe de ser consciente de la derrota abultada, nos duele, porque hubo jugadores que no pudieron dormir. Es un Mundial y duele más que cualquier otra cosa”, complementa Keysher Fuller.

El jugador aduce que no ha dormido nada producto de ese resultado deportivo. “No he dormido nada, estoy dando la cara porque no ha sido fácil, uno no sabe por qué pasó, Dios sabe por qué, somos un equipo muy unido, a lo interino ya hablamos para sacar la victoria el domingo”.

“Nos duele y a ellos (afición) más, es un gasto muy grande para venir aquí pero somos conscientes de eso, queremos darle alegría país pero no fue así, el domingo tenemos una revancha y hay que aprovecharla. Ahorita vamos a ser la burla de todo el mundo pero no nos enfocamos en eso sino en lo que podemos mejorar”, concluyó.