¿Sintió vergüenza? Luis Fernando Suárez da la cara tras la humillación de Costa Rica y explica la paliza ante España

”España tuvo la pelota, estuvo brillante en las tres cuartas partes del campo y no tuvimos opción. España hizo un partido superlativo. Así se explica la derrota. Nosotros cuando tuvimos el balón no fuimos capaces de jugarlo, nos lo quitaron muy rápido”.

¿Hay siete goles de diferencia entre Costa Rica (Concacaf) y Europa?

No creo; lógicamente sí fueron más que nosotros. Pero son de esos partidos que todo se hace diferente a lo que esperas, pero la diferencia no son siete goles, no son siete goles...

¿Cómo está usted?

Hay tristeza, siempre con la circunstancia que teníamos una sensación diferente, ahorita no me siento bien. Los partidos hay que jugarlos para ver... España es favorito hace mucho tiempo y lo hecho hoy le da más confianza. Estos resultados muy grandes pueden desviar situaciones, también al lado contrario... Yo debo tomar el resultado y ser certero en lo que digo para que el equipo no caiga más, sino que más bien suba.

¿Qué piensa del próximo encuentro ante Japón?

Si antes eran favoritos ahora son más, ahora hay que jugar los partidos. En esto hay que estar pensando en cómo se asumen los favoritismos de los contrarios.

¿Qué le preocupa para los partidos restantes?

Nos preocupa que el grupo no salga de este bache; espero que busquemos saldar esta cuenta y desde mañana trabajar en Japón. Ya debemos hacer cosas, volver a acordarnos de Japón y sacar esto adelante.