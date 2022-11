Tabla de posiciones Mundial de Qatar: Brasil es la segunda clasificada a octavos y estos serían sus rivales

El Scratch Do Ouro avanzará a segunda ronda como líder de grupo, a no ser que pierda contra los africanos y Suiza, que cerrará ante Serbia, los supere en diferencia de goles (+3 vs +0), pues es el único que los podría alcanzar al ostentar de tres unidades.

La finalización del Grupo E se celebrará el próximo viernes 2 de diciembre cuando ambos partidos se jueguen en simultáneo a la 1:00 pm hora de Honduras.

Brasil, si gana su llave, enfrentaría en la etapa de octavos al segundo lugar del Grupo H donde pelean Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur.

- TABLA DE POSICIONES -