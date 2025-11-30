¿Salvador Nasralla dejará de narrar juegos de fútbol y la TV si se convierte en presidente de Honduras?

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/elecciones-generales-honduras-kervin-arriaga-elige-proximo-presidente-salvador-nasralla-rixy-tito-asfura-GN28433126" target="_blank">Salvador Nasralla</a></b> está liderando las elecciones generales 2025 en Honduras como candidato presidencial del partido Liberal sobre Nasry Asfura (Partido Nacional) y Rixi Moncada (Libre).El ingeniero es reconocido ampliamente por su trabajo como director general del programa Cinco Deportivo de Televicentro, además de una amplia trayectoria como narrador desde hace más de 40 años.