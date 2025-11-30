¿Salvador Nasralla dejará de narrar juegos de fútbol y la TV si se convierte en presidente de Honduras?

El ingeniero es reconocido ampliamente por su trabajo como director general del programa Cinco Deportivo de Televicentro, además de una amplia trayectoria como narrador desde hace más de 40 años.

Salvador Nasralla está liderando las elecciones generales 2025 en Honduras como candidato presidencial del partido Liberal sobre Nasry Asfura (Partido Nacional) y Rixi Moncada (Libre).

Nasralla está lleno de confianza y lucho fuerte para llegar a la presidencia de Honduras, tiene un plan definido luego de conocer los resultados de este martes de noviembre donde está liderando.

¿Dejará la narración? Salvador Nasralla destaca como uno de los mejores narradores en los partidos de Liga Nacional y además en los encuentros de la Selección de Honduras.

“He narrado tanto, sé administrar el tiempo también, mucha gente me ha dicho que ¿Cómo lo hago? Respondo que toda la vida lo he hecho, trabajar mucho. Cuando sea presidente, si juega la Selección un partido importante, lo narro”, aseguró el pasado marzo en su reacción más cercana sobre el tema.

Y agregó: “De los programas de televisión si voy a apartarme, pero de la narración, así a las cansadas, que el presidente lo vaya a narrar, no le veo problema, no me quitará mucho tiempo”.