Teófimo López tras nocaut ante Diego Magdaleno: "Me sentí como un campeón"

Seguir a @Giancarlo_casta

Teófimo López llegó a su pelea número 12, todas invictas y 10 por nocaut, esta última fue ante el mexicano Diego Magdaleno y tras su triunfo dio declaraciones.

Teófimo López gana su pelea doce y décima por nocaut

"Tengo que agradecerle a Dios, porque sin él no estuviera acá, hoy aprendí algo nuevo, van haber rivales fuertes, hay que saber animarse, dar golpes, estamos escogiendo nuestros golpes, cada vez que quise hacerlo, pegué, él no quería irse mano a mano", empezó diciendo Teófimo.

Y siguió. "Me sentí como un campeón, como un grande. Aunque lo odien, les guste o no, es un disfrute verlo, salgo siempre a descartar, escojo mis golpes, no es nada personal, solo es negocio, esto es entretenimiento".

También habló de lo que se le viene, su próxima pelea es en marzo y sabe que se tiene que preparar y afinar sus debilidades.

"2019 ahora, tengo algunas cosas que trabajar en el gimnasio, siempre hay espacio para perfeccionar, quiero agradecer a Dallas, saludos a todos los mexicanos y a Honduras", cerró.