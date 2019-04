Hora, día y canal para ver la pelea de Teófimo López contra Edis Tatli

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguime: @kelvincoelloHN

Teófimo López, nacido en Brooklyn, Nueva York, pero hijo de padres hondureños, tiene este sábado 20 de abril un combate de antesala a una de las peleas deseadas por el pugilista ya que le han prometido que a más tardar en diciembre estaría peleando por un cinturón de la Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Pero este Sábado de Gloria, López se enfrentará en el espectacular Madison Square Garden en la Gran Manzana, al finlandés, Edis Tatli quien tiene en sus espaldas 33 combates, con dos victorias por la vía del nocaut.

Leer. LA REACCIÓN DE TEÓFIMO LÓPEZ AL VENCER A MAGDALENO

El peleador europeo de 31 años, subirá al ring para medir su fuerza contra el catracho de 21 años que tiene una marca perfecta, 12 combates, y cero derrotas, de los cuales 10 que ha ganado han sido por la vía del cloroformo.

La de Teófimo contra el Finlandés es la penúltima pelea en la cartelera, antes de la estelar que estarán protagonizando por el estadounidense, Terence Crawford y el británico Amir Khan. Una pelea donde está en juego el cinturón Welter de la Organización Mundial de Boxeo OMB.

El finlandés Edis Tatli será el oponente del catracho Teófimo López este sábado en Nueva York.

López llega luego de vencer al mexicano Diego Magdaleno el pasado 02 de febrero The Ford Center de Frisco, Texas haciendo un espectáculo en el ring cuando con un fulminante zurdazo, mandó a dormir a su oponente, generando una explosión de júbilo.

Esta será la cuarta vez que el hondureño-americano, Téofimo López pelee en el Madison Square Garden, escenario de múltiples eventos de gran impacto en Nueva York. Allí López venció a Daniel Bastien en marzo de 2017, luego Ronald Riva en mayo de ese mismo año y la última vez fue a Mason Menard en diciembre del año pasado.

Los expertos en boxeo en Estados Unidos, miran en Teófimo López uno de los grandes prospectos. Recientemente la cadena ESPN en inglés lo nombró como candidato a un cinturón en este año, y de igual forma la prestigiosa revista, Sports Ilustrated de Estados Unidos, lo ha considerado uno de los mayores talentos en la industria de las narices chatas y las orejas de coliflor.

LA DISPUTA DE UN CINTURÓN LO ESPERA PRONTO

Recientemente el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, el mexicano Mauricio Sulaiman, dijo en una entrevista que mira a Teófimo López próximamente peleando por un cinturón, pues ha visto su habilidad, certeza en los golpes y sobre todo estilo y pegada.

El ucraniano Lomachenko sería el rival de Teófimo por un cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

"Yo espero el día para ver que hagas la moroneta (vuelta de carnero) y ponerte el cinturón verde y oro", le dijo en una conferencia de prensa en México en febrero pasado el presidente del CMB, Mauricio Sulaiman a López que es representado por Top Rak.

Se ha conocido que esa ansiada pelea para el catracho sería contra el ucraniano, Vasiliy Lomachenko que viene de ganar su reciente combate el pasado sábado contra Anthony Crolla y dejó claro que Teófimo debe esperar y no lo considera oponente.

“Teófimo no es nada en el boxeo en este momento”, declaró Lomachenko menospreciando al catracho, pues considera que hay otros retadores antes de López para que sean sus contendientes al cinturón de peso ligero del CMB.

CARTELERA EN EL MADISON (Transmite ESPN3)

1. Felix Verdejo vs Bryan Vasquez (peso ligero)

2. Shakur Stevenson vs Christopher Diaz (peso pluma)

3. Teofimo Lopez vs Edis Tatli (peso ligero)

4. Terence Crawford vs Amir Khan (peso welter) ESTELAR