Baloncesto: La Liga Mayor Nathanael López inició con emociones al máximo

La Liga Mayor Nathnel López de Baloncesto en la categoría C, arrancó con muchas emociones como era de esperarse de este importante torneo que se celebra en Tegucigalpa.

Este evento cuenta con la participación de 27 equipos y ya se jugaron las dos primera jornadas en el Nacional de Ingenieros Coliseum. El costo para ver los partidos es de apenas veinte lempiras (L 20.00).



Según el entrenador nacional y directivo de La Liga, Carlos Santos, la categoría C, esta compuesta por los equipos de los barrios y colonias mas emblemáticas de Tegucigalpa y Comayagüela como ser: La Leona, Hato de Enmedio y la Kennedy entre otras.



La competencia arrancó el pasado jueves con dos duelos en el tercer escalón, la victoria de Eagles AST 73-53 ante Green Machine y Vikingos que se impuso 60-48 a Toros.



El domingo se jugaron tres duelos: Da'Hood venció 74-45 a Nacional de Ingenieros C, Pitbull Kennedy 74-73 Raptors y Leones 80-63 Academia Militar.







Cabe añadir que La Liga Nathanael López Fuentes cuenta con más de seis décadas de existencia y además tiene categoría B (semiprofesional) que arrancará en mayo y categoría A (profesional) que iniciará en el junio.



Las acciones continuarán esta semana con la siguiente programación.



Martes 30 de abril:

7:00pm Vengadores vs. Jaguares

8:15pm Rookies vs. Halcones

Jueves 2 de mayo:

7:00pm Guarriors vs. Club Kennedy

8:15pm Da”Hood vs. Green Machine

Domingo 5 de mayo:

9:30am Raptors vs. Hato Thunders

11:00am Pitbull Kennedy vs. Icevic

12:30pm Amigazos vs. Nacional de Ingenieros