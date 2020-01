La promesa que no pudo cumplir la hija de Kobe Bryant por morir en el fatal accidente aéreo

La leyenda de la NBA, Kobe Bryant, había decidido dedicarse totalmente a su familia una vez que anunció su retiro el 13 de abril del 2016.

Identificadas todas las víctimas que murieron junto a Kobe Bryant

Sin embargo esa voluntad no pudo cumplirse ya que una de sus hijas, que también murió junto a él en el trágico accidente aéreo, era una apasionada por el básquet y aseguraba que se estaba ''preparando'' para convertirse en una jugadora profesional.

Kobe nunca tuvo un hijo varón, pero Gianna María, de 13 años, había prometido que sería ella quien continuaría con el legado de su padre, y su sueño era pertenecer a la WNBA, lo cual quedó confirmado en una entrevista que concedió el exjugador a la cadena ABC.

''Estoy seguro que lo hará, esa chica es increíble. Lo mejor es cuando salgo por ahí y los chicos se acercan y me dicen: 'Hey, tío, deberías tener a un chico por la tradición y por tu legado', y ella les responde: 'Tranquilos, que yo me encargo de eso. No hay chico, pero yo me encargo'. Y yo pensando que sí podría ser capaz de cumplir eso'', expresaba en ese momento Bryant.

Gianna María también era como una alumna para Kobe y generalmente se les veía juntos en partidos de la NBA, pero la promesa se rompió de manera impensada debido al siniestro episodio que se produjo al suroeste de California el 26 de enero del 2020.

El día que Kobe Bryant conoció a Messi gracias a Ronaldinho

Gigi, como le decía su padre, era la segunda hija de Kobe con Vanessa Bryanty y sus otras hermanas son Natalia (17 años), Bianka (3 años) y Capri Kobe, la recién nacida de siete meses.

Accidente que enlutó al deporte

El Sikorsky S-76, la aeronave privada de Kobe Bryant, se precipitó el domingo por la mañana sobre las colinas cercanas a Calabasas, en el sur de California, cobrándose nueve víctimas.

Kurt Keetz, expiloto de la leyenda de la NBA (2014 a 2016) dijo a Los Angeles Times que sospecha que el accidente probablemente fue causado por el ''mal tiempo'' y no por problemas en el motor.







La neblina era lo ''suficientemente fuerte'' el domingo por lo que el Departamento de Policía de Los Ángeles dejó en tierra sus helicópteros hasta la tarde, dijo el portavoz Josh Rubeinstein a la AFP.

El Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles tampoco tenía helicópteros volando el domingo por la mañana, señaló a su vez el alguacil Alex Villanueva a los periodistas.